La Brexit potrebbe non esserci | il ministro | ' Probabilità al 50% se salta il piano May'

Brexit - parere legale : “Londra potrebbe restare nell’Unione a tempo indefinito”. Theresa May in difficoltà ai Comuni : Il parere legale raccolto dall’attorney general Geoffrey Cox sull’impatto dell’accordo sulla Brexit apre un nuovo fronte di polemica contro Theresa May. Nelle conclusioni il documento sottolinea come Londra sia tenuta a sottostare “indefinitamente” al backstop e alla permanenza dell’Irlanda del Nord nell’Unione doganale “fino al raggiungimento di un accordo sostitutivo” con l’Ue sulle relazioni future. Una ...

Brexit - niente accordo? Addio Mars. Il popolare snack potrebbe non essere più disponibile : niente accordo sulla Brexit? Addio Mars. Sono ore di panico tra gli acquirenti di dolcetti nel Regno Unito. Già, perché secondo diversi giornali inglesi il ministro dell’ambiente Michael Gove – uno dei quattro esponenti ‘Brexiteers’ per ora rientrati nei ranghi del partito e tornato in orbita del primo ministro May – avrebbe in mano dati incontrovertibili di una dipartita storica tra vetrine e scaffali d’oltremanica. Importanti esponenti ...