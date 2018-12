Kluivert | ' Roma | il meglio deve ancora venire'

Kluivert e i primi 6 mesi a Roma : "Il miglio deve ancora venire" : A pensarci bene, 19 anni non sembra proprio l'età giusta per tracciare bilanci, ma quando si è calciatori - e quindi con gli occhi del mondo addosso - è comprensibile che uno come Justin Kluivert, figlio d'arte, senta il bisogno di tracciare qualche linea. Il tutto dopo che la Roma ha battuto il Parma. Quanto basta per respirare ...

Roma - l'Ajax con un video provò a convincere Kluivert a restare. L'olandese : 'Contento della mia scelta' : Per la cronaca: Kluivert è l'unico che non si è fatto suggestionare da quel filmato e, senza pensarci due volte, ha lasciato Amsterdam volando a Roma.

Diretta/ Parma-Roma - risultato live 0-0 - streaming video Dazn : Kluivert non ci arriva - Serie A - : Diretta Parma Roma streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Giovani Promesse : Kluivert si prende la Roma - quel sogno di papà Patrick... : Essere figli d'arte nel mondo del calcio non è mai semplice, specie se tuo padre è stato capace di vincere un triplete internazionale, Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale, con ...

Roma-Genoa - le pagelle : paperOlsen - Nzonzi una zavorra. Lampi di Kluivert e Cristante : La Roma vince 3 a 2 contro il Genoa nel match di domenica 16 dicembre . Record negativo di affluenza all'Olimpico, soltanto 27.000 i tifosi giallorossi presenti. A sbloccare la gara è Krzysztof Piatek ...

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : Fazio - Kluivert e Cristante salvano Di Francesco : ROMA - Un 3-2 così sofferto non può far sorridere la Roma ma serve almeno a salvare la panchina di Di Francesco . In un Olimpico freddo non solo per la pioggia e il vento, Fazio , Kluivert e Cristante ...

Roma - una ventata di gioventù : Kluivert - Cristante e Zaniolo guidano la rimonta sul Genoa e salvano Di Francesco : La Roma supera il Genoa in rimonta affidandosi ai suoi giovani talenti: Kluivert e Cristante in gol, Zaniolo gioca a tutto campo (anche falso nueve!) e Di Francesco tira un sospiro di sollievo Clima surreale a Roma. Record negativo di presenze con circa 27.000 persone in un’Olimpico quantomai gelido, particolarmente nei primi 10 minuti di silenzio assordante. Una protesta dei tifosi, stufi dell’attuale andamento della squadra: ...

Roma-Genoa 3-2 - Serie A : partita pazza tra papere e ribaltoni - Cristante e Kluivert rimediano all’errore di Olsen : La Roma ha sconfitto il Genoa per 3-2 nel posticipo serale della 16^ giornata di Serie A, i giallorossi si sono imposti al termine di una partita avvincente e spettacolare caratterizzata da ben cinque gol, continui ribaltamenti di fronte, papere e reti di pregevole fattura. I padroni di casa salgono al sesto posto in classifica a una sola lunghezza dalla Lazio e a due dal Milan (che però giocheranno tra domani e martedì rispettivamente contro ...

Roma - Kluivert : 'Gol importante - male in difesa' : Justin Kluivert, attaccante della Roma, è intervenuto al termine del primo tempo contro il Genoa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: 'È molto importante, questa è una partita difficile. Dobbiamo lottare e combattere anche nel secondo tempo. Questo gol è stato molto importante'. Cosa dovete fare nel secondo tempo? 'Dobbiamo ...

Roma-Genoa : 2-2 La Diretta Pari di Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato lontano da ...

Roma-Genoa : 0-0 La Diretta Zaniolo nel tridente con Under e Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

