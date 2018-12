Katia Ricciarelli si fa avanti con Baudo | Pippo nel 2019

Katia Ricciarelli fa un appello a Baudo : "Facciamo pace. Ti pensavo amore della mia vita : non ci chiediamo neanche più 'come stai?'" : Katia Ricciarelli torna in tv e torna a parlare del suo passato amore per Pippo Baudo. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la cantante lirica ha fatto un appello al celebre conduttore, sposato nel 1986 e da cui si è separato burrascosamente nel 2004 (con divorzio tre anni dopo):Facciamo pace entro domani. Non farmi fare un fine anno così, mi farebbe molto piacere parlare con te. Dopo 18 anni, ora forse sarebbe il caso di dirci ...

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo - l'umiliazione definitiva : 'Salvata dal mio cane Dorothy' : Nella vita di Katia Ricciarelli ' Pippo Baudo è arrivato per caso', ma 'ora è tutto archiviato'. Intervistata dal Corriere della Sera , la grande soprano 72enne confessa le sue pene d'amore per il ...

Katia Ricciarelli - tutta la verità sull’addio a Pippo Baudo : “Perché ho dovuto lasciarlo” : Katia Ricciarelli torna a parlare della sua lunga storia d’amore con Pippo Baudo. La tenore italiana e il volto storico della televisione del Bel Paese hanno vissuto un rapporto intenso durato ben diciotto anni. Sposatisi nel 1986 e divisi nel 2004, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo non sono riusciti a mantenere un buon legame negli anni successivi. Il conduttore televisivo, però, è riuscito a commuovere la sua ex lo scorso febbraio, quando ...