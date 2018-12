Kakà racconta la sua era madridista | “Mourinho preferiva Ozil | CR7 grande persona”

sportfair

(Di domenica 30 dicembre 2018) Ricardonon ha certo dato il meglio di sè ai tempi del Real Madrid, quando Moruinho lo mise un po’ da parte preferendoRicardoha parlato della sua carriera ai microfoni di SportTv. L’ex fenomeno del Milan, interpellato dalla stampa spagnola, si è soffermato sulla sua esperienza al Real Madrid, non proprio eccellente dal punto di vista delle soddisfazioni personali: “Al Real il problema principale è stato che ho avuto poca continuità di impiego, soprattutto per gli infortuni. Con Mourinho ho avuto un buon rapporto. Avrei voluto giocare di più, ma luischierare. È una persona vera, è esattamente quello che si vede davanti alle telecamere. Ha i momenti in cui esplode, ma è molto intelligente. Tutto quello che dice nelle interviste è preparato, sa sempre alla perfezione ciò che vuole e deve dire. Con lui abbiamo vinto una Liga e fatto una ...