Juventus-Sampdoria | la moviola | dubbi sui rigori | non su Saponara

Juventus-Sampdoria - Ferrero punge Allegri : il “faccia a faccia” nel post gara : Juventus-Sampdoria, Ferrero ed Allegri si sono incontrati dopo la vittoria bianconera sui doriani con qualche polemica in merito al Var Juventus-Sampdoria ha lasciato uno strascico polemico molto forte. Il gol annullato nel finale a Saponara ha fatto molto discutere, ma il patron doriano Massimo Ferrero ha preso la sconfitta con filosofia, punzecchiando Allegri nel post gara: “San culino vi ha aiutato pure oggi“. Il tecnico ...

Video/ Juventus Sampdoria - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Juventus Sampdoria , 2-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 19giornata, Cristiano Ronaldo e Quagliarella protagonisti.

"Juventus - rigore discutibile e aiutino Var"/ Sampdoria - polemica su Twitter poi le scuse : "Poco lucidi" : "Juventus, rigore discutibile e aiutino Var": Sampdoria, polemica su Twitter per un post velenoso. Poi le scuse con un altro tweet: "Poco lucidi"

Serie A calcio - i risultati di oggi e la classifica. Juventus-Sampdoria 2-1 - Inter e Roma vincono - Atalanta a valanga : Ricchissimo pomeriggio per la Serie A 2018-2019 di calcio con la 19^ giornata, si sono giocate ben sette partite in contemporanea dopo il lunch match vinto dalla Juventus contro la Sampdoria (2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo). L’Inter ha dominato al Castellani di Empoli ma ha faticato a passare in vantaggio, a sbloccare l’incontro è stato Keita al 72‘: cross di Vrsaljko e fantastica girata della punta, nuova vittoria dei ...

Sampdoria - tweet al veleno dopo il gol annullato contro la Juventus : “rigore discutibile e aiutino Var - noi beffati” : La Sampdoria protesta sui social dopo il gol annullato a Saponara nel finale di partita contro la Juventus: tweet al veleno (e scuse) cinguettato dal profilo dei blucerchiati Finale di partita caldissimo fra Juventus e Sampdoria. I blucerchiati avevano trovato il gol del momentaneo 2-2 a pochi minuti dalla fine, grazie ad uno splendido tiro di Saponara. Rete poi annullata, tramite consultazione al Var, da parte dell’arbitro. Secondo ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Assurdo fischiare quel rigore per la Juventus» : LA CRONACA La cronaca Classifica Serie A Serie A Sampdoria Giampaolo Juventus Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Juventus-Sampdoria - tweet dei doriani : "Rigore discutibile - aiutino Var". Poi le scuse : A pochi secondi dal termine di Juventus-Sampdoria, finita 2-1 per i bianconeri, è subito polemica sui social doriani, in particolare sul profilo Twitter. Si parla di " aiutino del Var " per l'...

Juventus-Sampdoria - parla Cristiano Ronaldo : “favorevole al VAR - ecco perchè” : Cristiano Ronaldo commenta la vittoria della Juventus sulla Sampdoria: le parole dell’attaccante portoghese sul VAR “Sono favorevole al Var, perché così ci sono meno errori. Bisogna solo lasciare lavorare tranquilli gli arbitri perché non è semplice gestire certe situazioni“. Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky dopo avere firmato con una doppietta la vittoria della Juventus contro la Sampdoria, che nel recupero ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Rigore dato alla Juventus un regalo - assurdo fischiarlo' : "Il rigore concesso alla Juventus è un regalo". Dopo la sconfitta per 2-1 della sua Sampdoria, Marco Giampaolo non ci sta e recrimina su alcune decisioni prese dall'arbitro Valeri durante la sfida ...

Juventus-Sampdoria - Allegri : 'Con Ronaldo si può vincere la Champions. Ancora 37 punti per lo Scudetto' : La doppietta del solito Ronaldo lancia i bianconeri: "A fare gol e a giocare è il più bravo al mondo - ha detto sul portoghese Allegri nel post-partita - Si ha la percezione che con Ronaldo possa ...

Juventus-Sampdoria - gol annullato a Saponara per fuorigioco : chiamata corretta - ecco perchè [VIDEO] : Grandi polemiche per il gol annullato a Saponara nel finale di Juventus-Sampdoria: chiamata giusta dell’arbitro Valeri, arrivata con l’ausilio del Var Juvenuts-Sampdoria si conclude fra grandi polemiche. Il motivo? Il gol segnato al 92′ da Riccardo Saponara che aveva fissato sul 2-2 il punteggio della partita, prima di essere annullato dall’arbitro dopo la consultazione al Var. chiamata molto contestata dai tifosi ...

Juventus-Sampdoria - tweet dei doriani : "Rigore discutibile - aiutino Var" : A pochi secondi dal termine di Juventus-Sampdoria, finita 2-1 per i bianconeri, è subito polemica sui social doriani, in particolare sul profilo Twitter. Si parla di " aiutino del Var " per l'...

Juventus da record : Cristiano Ronaldo batte Sampdoria 2-1 - 53 punti nell'andata e 101 nel 2018 : La Juventus batte la Sampdoria e fa valere la sua doppia legge: quella di Cristiano Ronaldo e del Var. A Torino, nell'anticipo di mezzogiorno del 19° e ultimo turno dell'andata di Serie A, i bianconeri vincono 2-1 grazie a un gol lampo del portoghese prima di due rigori decisi grazie all'assistente

Juventus-Sampdoria 2-1 - Allegri : “Buona vittoria - noi nervosi” : JUVENTUS SAMPDORIA 2-1, SOSPIRO Allegri- Ha seriamente rischiato di andare in vacanza con due 2-2 subiti consecutivamente la Juventus, che dopo il pari di Bergamo anche con la Sampdoria è andata vicina al secondo pari in 3 giorni. Il Var però “salva” i bianconeri, che in pieno recupero avevano incassato il 2-2 di Saponara viziato […] L'articolo Juventus-Sampdoria 2-1, Allegri: “Buona vittoria, noi nervosi” proviene ...