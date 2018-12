Juventus | nuovo Dybala | la Joya in un assist

Calciomercato Juventus - Isco obiettivo concreto : nuovo retroscena : Calciomercato Juventus- Un affare che potrebbe decollare già a partire dai prossimi mesi per poi essere concretizzato a cavallo della prossima estate. La Juventus segue Isco e lo fa in maniera chiara e decisa. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere le mani sul centrocampista spagnolo, ormai in rotta con il proprio club. Un affondo […] L'articolo Calciomercato Juventus, Isco obiettivo concreto: nuovo retroscena proviene da Serie A News ...

Juventus - Aaron Ramsey in pugno/ Ultime notizie calciomercato : Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero : Juventus, Aaron Ramsey in pugno. Ultime notizie calciomercato: il ds Fabio Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero dopo Emre Can

Juventus - nuovo accordo con Adidas da 408 milioni fino al 2027 : La Juventus ha prolungato e modificato i termini del contratto con Adidas in veste di sponsor tecnico. Il club bianconero ha comunicato il nuovo accordo con una nota sul proprio ufficiale, rendendo ...

Juventus-Icardi - il nuovo indizio di Wanda Nara : tifosi dell’Inter furiosi [FOTO] : Icardi sta disputando una stagione ottima con la maglia dell’Inter ma alcune situazioni fuori dal campo rischiano di incrinare i rapporti con la dirigenza e con la tifoseria. In particolar modo caos dopo le dichiarazioni di Wanda Nara a Tiki Taka, la moglie dell’attaccante ha svelato la volontà dell’Inter di cedere Icardi alla Juventus, solo il no del calciatore a lasciare i nerazzurri ha bloccato tutto. Adesso si è ...

Al via il valzer di panchine : Juventus - Inter - United - Real Madrid scattano per il nuovo allenatore [DETTAGLI] : E’ in corso una stagione molto importate, i campionati sono entrati nella fase decisiva. Nella giornata di oggi la clamorosa notizia del divorzio tra il Manchester United e José Mourinho, i rapporti non erano di certo idilliaci ma in pochi si aspettavano un ribaltone in questa fase della stagione. Lo United ha deciso di affidarsi ad un traghettatore fino al termine della stagione per poi regalarsi un allenatore di esperienza per la ...

Juventus - Pogba non si molla. Nuovo assalto al francese : le cifre : Juventus Pogba – La Juventus non ha intenzione di mollare la pista che porta a Paul Pogba. Il centrocampista francese, rimane infatti nella lista dei bianconeri per il mercato che verrà e, dopo le varie risposte negative della dirigenza inglese, adesso le ulteriori polemiche con Mourinho sembrano d’ausilio per la Juventus. Quest’ultima vuole provarci, subito, […] L'articolo Juventus, Pogba non si molla. Nuovo assalto al ...

Juventus - Sturaro pronto al ritorno : nuovo prestito al Bologna? : Juventus Sturaro- Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, la Juventus potrebbe riabbracciare Stefano Sturaro già dalla prossima sessione di mercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attuale centrocampista dello Sporting Lisbona potrebbe far ritorno a Torino già nelle prossime settimane a causa dello scarso feeling con la nuova realtà portoghese. Situazione da monitorare […] L'articolo ...

Juventus-Inter - Agnelli e Zhang : la svolta. Tra i club un nuovo clima : estero Agnelli e Zhang hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica interna ed estera. Calciopoli non è tema di ...

Juventus - Allegri in conferenza : “Torna Emre Can - ma c’è un nuovo infortunio” : Alla vigilia di Juventus-Inter, big match della quindicesima giornata, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Sull’importanza della partita: “Mi lascia indifferente, dobbiamo proseguire il nostro percorso con molta calma. Dicono che la Juve ha ammazzato il campionato ma non è vero. Il campionato va vinto e si vince a maggio. Devi fare intorno alle 30 vittorie per arrivare a 90 punti, ne ...

Juventus - Napoli - Inter e Milan sul nuovo Koulibaly (rumors) : È sfida di mercato tra Juventus, Napoli, Inter e Milan per quel che viene definito dai principali osservatori di mercato "il nuovo Koulibaly", un diamante grezzo tatticamente e straripante sul piano atletico. Nato anche lui in Francia, come il franco-senegalese del Napoli, Todibo ha mostrato - sin dal suo esordio nella massima serie del campionato francese - qualità tecnico-tattiche individuali tali da attirare su di sé l'Interesse dei ...

Juventus - Emre Can si allena di nuovo con i compagni : il video : La Juve, questa mattina, ha ripreso immediatamente ad allenarsi dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro il Valencia. I bianconeri, dunque, devono già archiviare il successo europeo per concentrarsi subito in vista del prossimo match di campionato. Infatti, la Juventus sabato alle 18 sarà nuovamente in campo per affrontare la Fiorentina allo stadio Franchi. Per questo motivo la squadra si è ritrovata questa mattina alla Continassa per ...

Juventus - annunciato il nuovo organigramma societario : Tramite il sito ufficiale, la Juventus ha annunciato il nuovo organigramma societario. Dopo l’addio di Marotta, il club bianconero ha ridisegnato l’assetto dirigenziale. In continuità col passato, l’organizzazione si articola in tre macroaree operative: a Paratici, a cui verranno attribuiti maggiori poteri, andrà l’area Sport. Ecco il comunicato completo: “Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data ...

Juventus : Paratici è ufficialmente il nuovo capo dell'area sportiva : La Juventus, vista l'uscita di Marotta, ha comunicato ufficialmente sul proprio sito che a capo dell'area sportiva ci sarà Fabio Paratici

Juventus - tornati tutti i nazionali : buone notizie per Pjanic - è di nuovo in gruppo : Questo pomeriggio la Juve è tornata alla Continassa per svolgere l'allenamento dell'antivigilia della partita contro la Spal. Massimiliano Allegri ha ritrovato tutti i nazionali ad eccezione di Blaise Matuidi. Infatti, la Juventus ha concesso un giorno di riposo al francese che rientrerà nella giornata di domani. Oltre a ritrovare Paulo Dybala, Joao Cancelo e Wojciech Szczesny, il tecnico bianconero ha avuto anche buone notizie sul fronte ...