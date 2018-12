Juve-Samp | che attacco di Zazzaroni! Nuova guerra social

Juvemania : brava Samp - ma contro questo Ronaldo non resta che il VAR! : ... davvero un giocatore che sembra praticare uno sport a parte; inutile anche stare qui ogni volta a celebrarne la grandezza, talmente evidente agli occhi di tutti. La Juventus era già nettamente la ...

Juve Samp - Var : giusto annullare il gol di Saponara - ma c'è un rigore di troppo : Dura lex, sed lex. Si potrebbe attingere al latino per spiegare l'annullamento del gol di Saponara. È la legge, anzi la regola del fuorigioco, che è bene ricordare nei suoi capisaldi: 1, non si può ...

Juve - il rigore con la Samp non c'era. Milan - primo giallo di Suso fiscale : Ultimo turno del 2018, non privo di polemiche arbitrali, sia per le scelte degli arbitri in campo che per l'uso della VAR. Vediamo gli episodi partita per partita. Valeri dà spiegazioni ai giocatori ...

Le notizie del giorno – Juve-Samp - favore arbitrale nei confronti dei bianconeri [FOTO e VIDEO] : Le notizie del giorno – Si è giocato il primo match valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontare Juventus e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita emozionante, successo della squadra di Massimiliano Allegri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, la seconda su calcio di rigore, per la squadra di Giampaolo non basta il solito Quagliarella. Ma grandi polemiche nel finale per la rete annullata a ...

"Juventus - rigore discutibile e aiutino Var"/ Sampdoria - polemica su Twitter poi le scuse : "Poco lucidi" : "Juventus, rigore discutibile e aiutino Var": Sampdoria, polemica su Twitter per un post velenoso. Poi le scuse con un altro tweet: "Poco lucidi"

Juve-Samp - furia blucerchiata : “aiutino Var” : Si è giocata la partita tra Juventus e Sampdoria, partita nettamente condizionata dagli errori arbitrali, nel mirino sono finiti il rigore concesso ai bianconeri e la rete annullata a Saponara, furia blucerchiata: “Finisce 2-1 a Torino. Con un rigore discutibile di #Ronaldo e l’aiutino del #VAR #JuveSamp si conclude con la vittoria dei bianconeri. Doria beffato”, si legge su Twitter. “La squadra mi è piaciuta, ...

Sampdoria - tweet al veleno dopo il gol annullato contro la Juventus : “rigore discutibile e aiutino Var - noi beffati” : La Sampdoria protesta sui social dopo il gol annullato a Saponara nel finale di partita contro la Juventus: tweet al veleno (e scuse) cinguettato dal profilo dei blucerchiati Finale di partita caldissimo fra Juventus e Sampdoria. I blucerchiati avevano trovato il gol del momentaneo 2-2 a pochi minuti dalla fine, grazie ad uno splendido tiro di Saponara. Rete poi annullata, tramite consultazione al Var, da parte dell’arbitro. Secondo ...

Juventus-Sampdoria - tweet dei doriani : "Rigore discutibile - aiutino Var". Poi le scuse : A pochi secondi dal termine di Juventus-Sampdoria, finita 2-1 per i bianconeri, è subito polemica sui social doriani, in particolare sul profilo Twitter. Si parla di " aiutino del Var " per l'...

Juventus-Sampdoria - parla Cristiano Ronaldo : “favorevole al VAR - ecco perchè” : Cristiano Ronaldo commenta la vittoria della Juventus sulla Sampdoria: le parole dell’attaccante portoghese sul VAR “Sono favorevole al Var, perché così ci sono meno errori. Bisogna solo lasciare lavorare tranquilli gli arbitri perché non è semplice gestire certe situazioni“. Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky dopo avere firmato con una doppietta la vittoria della Juventus contro la Sampdoria, che nel recupero ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Rigore dato alla Juventus un regalo - assurdo fischiarlo' : "Il rigore concesso alla Juventus è un regalo". Dopo la sconfitta per 2-1 della sua Sampdoria, Marco Giampaolo non ci sta e recrimina su alcune decisioni prese dall'arbitro Valeri durante la sfida ...