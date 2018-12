Judo | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi Europei e Mondiali

oasport

(Di domenica 30 dicembre 2018) Sono passate due settimane dalla chiusura ufficiale della stagione 2018 del circuito maggiore di, ma è già il momento di proiettarci verso ilandando a ricapitolare il foltodiche ci aspetta. La prossima stagione sarà fondamentale per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020, infatti il ranking olimpico che assegnerà i pass nelle varie categorie di peso darà più valore ai risultati conseguiti negli ultimi 12 mesi del periodo di qualificazione (dal 24 maggioal 24 maggio 2020). I tornei più importanti da questo punto di vista saranno certamente glie iassoluti, inrispettivamente a Minsk (Bielorussia) dal 22 al 25 giugno e a Tokyo dal 25 al 31 agosto. Saranno 5 i Grand Slam nel, a partire da Parigi il 9-10 febbraio fino all’appuntamento del 22-24 novembre ad Osaka, in Giappone. Come nel 2018, la stagione si chiuderà ...