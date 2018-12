Ischia | chiesta proroga stato emergenza

Coro antisemita in Ungheria - il Chelsea rIschia l’inchiesta Uefa : Durante Vidi-Chelsea I tifosi del Chelsea ancora una volta sotto i riflettori per presunte manifestazioni razziste. Secondo quanto riportato dal Guardian, i sostenitori del club londinesi avrebbero intonato un Coro antisemita durante la partita giocata in trasferta contro il MOL Vidi, squadra ungherese. I funzionari Uefa stanno valutando l’apertura do un procedimento disciplinare contro i Blues. Tutto dipenderà dai rapporti presentati dai ...

Fabrizio Corona rIschia di tornare in carcere dopo le risse in tv : chiesta la revoca dell’affidamento terapeutico : La Procura Generale di Milano chiede per Fabrizio Corona la revoca dell’affidamento terapeutico, l’ex re dei paparazzi avrebbe violato i termini giudiziari prestabiliti Con i suoi continui colpi di testa, uno tra i tanti la rissa televisiva contro Ilary Blasi al Grande Fratelo Vip (VEDI QUI), Fabrizio Corona rischia di perdere la semi libertà di cui sta godendo dopo la scarcerazione dal carcere di San Vittore. Per la Procura ...

Stadio Roma : la Procura chiude l’inchiesta - in 20 rIschiano il processo : Stadio Roma– La Procura della Capitale ha chiuso l’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, con venti persone tra cui l’imprenditore Luca Parnasi che rischiano di finire a processo per i reati di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito. Intanto, un nuovo ricorso contro il progetto Tor di Valle e’ stato depositato dal Codacons al Tar del Lazio, proprio sulla base degli illeciti contestati dalla ...

Consip - chiusa l'indagine : Luca Lotti rIschia il processo. Chiesta l'archiviazione per Tiziano Renzi : La Procura di Roma ha chiuso la maxi indagine sul caso Consip. rischiano di finire a processo l'ex ministro dello Sport Luca Lotti (favoreggiamento), l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette (rivelazione del segreto d'ufficio) e il generale dell'Arma Emanuele Saltalamacchia (favoreggiamento), l'imprenditore Carlo Russo (millantato credito), Filippo Vannoni (favoreggiamento). Per rivelazione del segreto e falso, l'ex maggiore ...