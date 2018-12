Irlanda | alla scoperta della città murata di Derry Londonderry

Calcio - Irlanda : aggredito un arbitro - gravi danni alla mascella per lui : ROMA - Un arbitro irlandese è ricoverato in ospedale con una mascella rotta e da altre gravi ferite dopo un orribile pestaggio subito da parte di alcuni giocatori nel dopo partita. Daniel Sweeney , ...

Irlanda - rimosso il divieto di blasfemia dalla Costituzione. L’Uaar : “Superiamo questo retaggio fascista anche in Italia” : La blasfemia non è più proibita dalla Costituzione irlandese. Venerdì 26 ottobre la nazione è stata chiamata a un referendum per cancellare l’aggettivo “blasfeme” dall’articolo 40.6 (“La pubblicazione o l’espressione di opere o parole blasfeme, sediziose o indecenti, costituisce un reato punito dalla legge”). Il disegno di legge che prevede l’abolizione era già stato approvato dal Parlamento, ma è ...