Inter | possibile accordo con Modric | sarebbe il primo obiettivo di Marotta RUMORS

Calciomercato Inter - Milinkovic-Savic possibile obiettivo per giugno : Calciomercato Inter – Due giorni fa Sergej Milinkovic-Savic ha effettuato finalmente una rete e ritrovato sorriso. Il centrocampista serbo, dopo ben 90 giorni di digiuno, è riuscito a ritrovare la gioia del gol nella sfida dello stadio Olimpico, vinta dalla sua Lazio per 3-1 contro il Cagliari. Una marcatura che però non ha affatto allontanato […] L'articolo Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic possibile obiettivo per giugno ...

Inter - Nainggolan multato : salta l'Empoli e a gennaio cessione possibile : Alla base della decisione del club, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport , ci sarebbe un ritardo all'allenamento di circa una ventina di minuti. L'ennesimo ritardo, ma si parla anche di una ...

Chievo-Inter - Spalletti : 'Poco cattivi - pari duro da accettare. Mercato? Impossibile migliorarci' : Queste le sue parole nel post gara, intervistato da Sky Sport. "Noi poco cattivi, dobbiamo vincere gare così" "È successo quello che accade sempre nelle gare con il Chievo, loro usano bene i due ...

Inter - Spalletti : “Atteggiamento poco cattivo - impossibile migliorare con gli scarti degli altri” : Al termine della gara del “Bentegodi” conclusasi con un pareggio deludente per la sua Inter, Luciano Spalletti ha analizzato quanto avvenuto sul campo ai microfoni di Sky Sport: “È successo quello che è successo nelle ultime partite contro il Chievo, usano benissimo i due attaccanti sulle palle buttate dritto per dritto sui ribaltamenti, noi ci siamo fatti sorprendere, ci siamo fermati a vedere chi prendeva la spizzata. A ...

Beyond Good and Evil 2 richiederà una connessione a Internet costante - ma sarà possibile giocare da soli : Per questo, il titolo sarà giocabile solo con una connessione internet per poter vivere il mondo di gioco senza interruzioni, ricevere update costantemente e giocare con gli amici, il che è ...

Dalla Spagna : l’Europa 'tremerebbe' - nel possibile 11 di Simeone all’Inter anche Modric : In casa Inter, nonostante al momento Dalla società tutti manifestano la loro fiducia nel tecnico, Luciano Spalletti, continuano i rumors su un possibile cambio di allenatore la prossima estate. Si è parlato molto di José Mourinho e Antonio Conte, ma un altro nome che potrebbe tornare in auge al termine di questa stagione è quello dell'attuale tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, che a fine anno potrebbe ritenere concluso il proprio ...

Quale futuro per Mourinho? Per i bookies Inter possibile e spunta anche Juve : "José, torna a casa!". Non pochi i tifosi dell' Inter che, soprattutto via social, hanno invocato il ritorno di Mourinho in nerazzurro, dopo l'addio traumatico al Manchester United . Suggestione non ...

Bce - Draghi : 'possibile crescita Pil più debole - ma domanda Interna continua a fare da assist' : Considerata la debolezza di alcuni dati macroeconomici, "è possibile una crescita del Pil più debole, ma la domanda interna sostenuta dalle misure della Bce continua ad aiutare l'espansione" economica ...

Inter - possibile sorpresa nel PSV : van Bommel lancia il nuovo Sneijder : Sulla propria strada i nerazzurri troveranno il PSV, che come scrive la Gazzetta dello Sport , potrebbe presentarsi con una sorpresa nell'undici titolare. 'Tra le possibili novità c'è il messicano ...

USA consigliano di Interrompere acquisti di petrolio dall'Iran il prima possibile - : Tutti gli acquirenti di petrolio iraniano dovranno interrompere gli acquisti quanto prima, le sanzioni contro questo paese si inaspriranno soltanto, ha dichiarato la vice aiutante del segretario di ...

Juve-Inter è un film Espugnare lo Stadium? Una missione possibile : Se Juventus-Inter fosse un film, sarebbe Attacco al potere. Uscito nelle sale nel 1998. L'anno del contatto Iuliano-Ronaldo, inizio della 'guerra' bianco-nero-azzurra dei vent'anni. L'ascia se non è ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Inter : diretta tv - possibile ballottaggio Miranda-De Vrij - Serie A - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie sui protagonisti chiamati in campo all'Allianz Stadium per la Serie A.

Inter - grana per Spalletti e Ausilio e possibile cessione già a gennaio : i possibili sostituti [GALLERY] : 1/5 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Juventus-Inter in 10 ‘mosse’ - tutto sul big match della 15^ giornata : Icardi è la bestia nera - la possibile sorpresa ed il calciatore che può ‘spaccare’ il match : Si avvicina la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si apre con il botto e con la partita tra Juventus ed Inter, un match sentitissimo e che non ha bisogno di grandi presentazioni sia che dal punto di vista tecnico che delle motivazioni. La squadra di Massimiliano Allegri sta disputando una stagione straordinaria sia in campionato che in Champions League, due i passi falsi contro il Genoa ed il Manchester United, per il ...