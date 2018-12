Insigne-Liverpool | De Laurentiis è impassibile | Klopp disposto a tutto

Insigne-Liverpool - De Laurentiis fa muro : l’offerta dei Reds è molto alta : INSIGNE LIVERPOOL – La notizia che ogni napoletano non avrebbe mai voluto ricevere è arrivata, un top club europeo ha puntato un giocatore del Napoli. Non uno qualsiasi, non l’ultimo arrivato: il Liverpool di Klopp ha infatti messo nel mirino il talento azzurro Lorenzo Insigne. Dopo averlo corteggiato nelle varie conferenze stampa prima delle partite […] L'articolo Insigne-Liverpool, De Laurentiis fa muro: l’offerta dei ...

Liverpool-Napoli - le formazioni ufficiali : Mertens e Insigne guidano l’attacco : LIVERPOOL NAPOLI formazioni ufficiali – Gara decisiva della stagione del Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri ad Anfield Road, contro il Liverpool, saranno chiamati all’impresa per riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea: la Champions Leaugue. Entrambe le formazioni vengono da un poker rifilato agli avversari in Premier League e in Serie A. […] L'articolo Liverpool-Napoli, le ...

Liverpool-Napoli - Insigne scalpita. Koulibaly e Van Dijk - muscoli a confronto : Notte da leoni per il Napoli questa sera ad Anfield. Contro il Liverpool, gli azzurri si giocano la qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra di Ancelotti è in testa al gruppo C, ma ...

Liverpool-Napoli - Benitez : 'È la notte di Insigne' : Leggi l'intervista completa sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Ancelotti carico: "A Liverpool il miglior Napoli" Edicola Corsport Dirige Skomina

Liverpool-Napoli visibile domani su SkySport : possibili formazioni - Insigne titolare : Una grande notte di Champions League attende il Napoli di mister Carlo Ancelotti nella sfida contro gli inglesi del Liverpool, gara valevole per la fase a gironi della massima competizione calcistica europea. La sfida di martedì 11 dicembre 2018 è una partita importantissima per entrambe le compagini, perché deciderà chi delle due avrà accesso agli ottavi di Champions 2018/2019. Dove vedere la partita in tv Liverpool-Napoli. La gara di Champions ...

Liverpool-Napoli - probabili formazioni : Mertens e Insigne sfidano Salah - Firmino e Mané : LIVERPOOL NAPOLI probabili formazioni – Una gara fondamentale per la stagione del Napoli di Carlo Ancelotti quella di Anfield contro il Liverpool. Gli azzurri, saranno chiamati all’impresa per riuscire a qualificarsi sul campo dei Reds. L’ultima tappa, nella tana dei Reds, sarà enormemente complicata per la formazione azzurra, chiamata ad affrontare i vice-campioni d’Europa e un tridente offensivo […] L'articolo ...

Insigne : 'Felici per la vittoria - col Liverpool daremo di più' : 'Abbiamo fatto una grande partita e raggiunto una grande vittoria'. Lorenzo Insigne non ha dubbi, il Napoli che lascia Bergamo lo fa con sorrisi e convinzione. 'Non era facile giocare qui, lo sapevamo.