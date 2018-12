agi

: In un'abbazia italiana Bannon ha aperto la sua 'scuola dei gladiatori': 'Quando giro per il mondo, dico a tutti: gu… - fisco24_info : In un'abbazia italiana Bannon ha aperto la sua 'scuola dei gladiatori': 'Quando giro per il mondo, dico a tutti: gu… - lavocedelpopolo : Ieri lo «show culinario» delle cuoche delle CI di Fiume e Abbazia -

(Di domenica 30 dicembre 2018) "Quando giro per il mondo, dico a tutti: guardate Salvini e Di Maio, non si vedono spesso politici moderni pronti a mettere da parte le differenze per lavorare insieme come hanno fatto loro sul bilancio". Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per i due vicepremier del governo italiano e lo ripete in un'intervista al Corriere della Sera.In una rassegna dei politici in campo, in vista delle elezioni europee, Bannon, che parla di "maturità da statista" per Salvini, vede invece il presidente francese, Emmanuel Macron, "in una spirale mortale perché non ha ascoltato il suo popolo". Quanto alla cancelliera tedesca, Angela Merkel, non ne apprezza l'ideologia, "ma è una dura" e lui ammira "le persone ...