In un'abbazia italiana Bannon ha aperto la sua "scuola dei gladiatori" : "Quando giro per il mondo, dico a tutti: guardate Salvini e Di Maio, non si vedono spesso politici moderni pronti a mettere da parte le differenze per lavorare insieme come hanno fatto loro sul bilancio". Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per i due vicepremier del governo italiano e lo ripete in un'intervista al Corriere della Sera. In una rassegna dei ...