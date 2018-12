In Italia non c' è nessuno come la Juve Adesso giudichiamola in Champions

Capodanno : per oltre 6 milioni di Italiani cenone al ristorante : Fipe, la Federazione italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, ha condotto uno studio dal quale è emerso che saranno 6,3 milioni, contro i 6,2 milioni dello scorso anno, gli italiani che aspetteranno il 2019 in uno dei 93mila ristoranti aperti l’ultimo dell’anno. Il cenone costerà in media 80 euro (94 euro con un vero e proprio veglione) e si spenderanno complessivamente 507 milioni di euro. L'articolo Capodanno: per oltre 6 milioni ...

In un'abbazia Italiana Bannon ha aperto la sua "scuola dei gladiatori" : "Quando giro per il mondo, dico a tutti: guardate Salvini e Di Maio, non si vedono spesso politici moderni pronti a mettere da parte le differenze per lavorare insieme come hanno fatto loro sul bilancio". Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per i due vicepremier del governo italiano e lo ripete in un'intervista al Corriere della Sera. In una rassegna dei ...

Cenone di Capodanno : sulle tavole Italiane vincono polpettoni 'riciclati' - lenticchie e spumanti molisani : Recuperare il cibo è una scelta che fa bene sia all'economia sia all'ambiente , consentendo di consumare tutto quanto acquistato e nel contempo diminuire considerevolmente la produzione di rifiuti". ...

Buon 2019? Non per l'Italia : siamo il terzo Paese più pessimista al mondo : siamo il terzo Paese più pessimista al mondo. Ebbene sì: l'Italia sale sul podio delle Nazioni meno propense a fare pensieri positivi sul futuro e sul 2019. Gli italiani che hanno risposto di aspettarsi un anno peggiore sono al terzo posto globale, con un meno 40%, preceduti da Giordania e Libano e seguiti da Corea del Sud e Hong Kong. Questo quanto emerso dai risultati della 42esima edizione del sondaggio mondiale di fine anno ...

Capodanno : 6 - 6 milioni di Italiani in viaggio - 3 miliardi la spesa media per il cenone : Saranno circa 6,6 milioni gli italiani che passeranno la notte di Capodanno in viaggio: un numero record, sono 600mila in più dello scorso anno, grazie a un ponte che allunga la durata delle vacanze, quattro giorni in media, e che fa lievitare la spesa media per persona, quest’anno di 859 euro, circa 100 euro in più rispetto allo scorso anno. Per salutare a tavola l’anno nuovo gli italiani spenderanno 111 euro a famiglia, per una ...

Razzismo - l'Uefa bacchetta l'Italia/ 'Koulibaly - non applicato protocollo anti-razzismo' : Razzismo, l'Uefa bacchetta l'Italia. 'Koulibaly, non applicato protocollo anti-Razzismo. Grande preoccupazione per questo inaccettabile incidente razzista.'

Il razzismo e l’Italia - non guardate solo allo stadio : Autobus, un lunedì pomeriggio qualunque in una città spesso considerata come fra le più accoglienti d’Italia. Una signora straniera chiede aiuto per fare il biglietto. Ha la somma giusta, ma la macchinetta prende solo alcuni tagli di monete e deve cambiare le sue. Si girano tutti dall’altra parte, tranne una persona, tenendo stretta la borsa. La signora ha il velo. Stessa città, ma di sabato pomeriggio sul bus affollato. In questo caso è una ...

Chievo Verona e Paganese - le uniche squadre Italiane a non aver ancora vinto una gara : In Italia, Chievo Verona e Paganese vantano un primato per niente invidiabile: le due compagini sono le uniche a non aver vinto una gara tra tutti i campionato professionistici che si disputano nel nostro Paese. Infatti la casella delle vittorie per queste due squadre è inesorabilmente ferma a zero. A rendere ancor più allarmante il dato è il numero di gare sinora disputate, 18 per entrambe. Una situazione davvero anomala per due società che, ...

Allegri : 'Non ci si deve fermare. L'Italia riparta dalle scuole' : TORINO - ' Non tollero nessuna forma di razzismo e di insulto, anche nei confronti dei morti e delle tragedie che sono successe. Ma purtroppo in Italia abbiamo perso un po' di quella che era la nostra ...

Conte canta “L’anno che verrà” di Lucio Dalla : “Dedicata a tutti gli Italiani e a chi non mi perdonerà la stonatura” : Dopo la conferenza stampa di fine anno (durata quasi tre ore), il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha cantato, insieme a Dejan Cetnikovic di Radio Rock 106.6, L’anno che verrà di Lucio Dalla. “La dedico a tutti gli italiani e a tutti quelli che non mi perdoneranno la stonatura”. L'articolo Conte canta “L’anno che verrà” di Lucio Dalla: “Dedicata a tutti gli italiani e a chi non mi perdonerà la ...

Conte - conferenza stampa di fine anno : “Manovra scritta in Italia - non in Ue. Non siamo osservati speciali a Bruxelles” : “La manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti, continuità e coerenza. In passato si facevano delle promesse, si assumeva il governo e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modus condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo“. Nella sua prima conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della legge di bilancio, che è “populista” perché è ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : l’Italia sogna! Paris davanti a Innerhofer a Bormio! Brignone da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

Tennis - Australian Open Jr : tanti Italiani al via - ma non c'è la Cocciaretto : TORINO - Numerosa la presenza azzurra nelle entry-list degli Australian Open Junior , primo Grade A stagionale in programma a Melbourne dal 16 al 26 gennaio. Per quanto riguarda, i ragazzi in 4 ...