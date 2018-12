Il trash televisivo del 2018 | dallo scandalo droga all' Isola a Sara Affi Fella - Video

Blastingnews

: RT @Manuel_Real_Off: Riassunto del trash televisivo 2018 con le nostre amatissime e copiatissime (male) icone: ???????????????????????????????????????????????… - BoccaliL : RT @Manuel_Real_Off: Riassunto del trash televisivo 2018 con le nostre amatissime e copiatissime (male) icone: ???????????????????????????????????????????????… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Riassunto del trash televisivo 2018 con le nostre amatissime e copiatissime (male) icone: ???????????????????????????????????????????????… - tomlinsonlouvs : RT @Manuel_Real_Off: Riassunto del trash televisivo 2018 con le nostre amatissime e copiatissime (male) icone: ???????????????????????????????????????????????… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Ilsta per volgere al termine e, sicuramente, non si può non dire che questa stagione non abbia regalato un bel po' di momentidal punto di vista. Episodi che sono stati racchiusi in una serie dipostati sui social daItaliano, il quale ha messo in evidenza tutto il meglio di questa stagione televisiva che sta per volgere al termine. Tra questi domina sicuramente loall'dei famosi, ma anche il ritorno del Grande Fratello Nip con Barbara D'Urso.Ildeldi questo: loa Uomini e donne Uno degli eventi maggiormentedi questa stagione televisivaha riguardato l'dei famosi e, in particolar modo, il momento in cui Eva Henger confessò in diretta che Francesco Monte aveva compratoin Honduras. Una rivelazione a dir poco choc che ha scatenato accesissime polemiche, ...