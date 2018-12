Il tifoso arrestato accusa «Capo ultras dell' Inter ha ordinato l' agguato»

Scontri Inter-Napoli - tifoso arrestato accusa il capo della Curva nerazzurra : Si è presentato in Questura, nel tardo pomeriggio di sabato, con il suo avvocato, l’uomo indicato come uno degli organizzatori dell’assalto agli ultrà napoletani. Si tratta di uno dei leader del tifo interista

tifoso morto : arrestato un terzo ultrà dell'Inter : E' stato rintracciato e arrestato anche il terzo ultras dell'Inter, accusato di aver partecipato agli scontri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. Anche per lui come per i due arrestati in ...