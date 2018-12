Il Segreto | domani sera appuntamento speciale dedicato a Pepa e Tristan

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018), gli indimenticabili protagonisti della prima stagione de "Il", torneranno in Tv per la gioia dei loro fan. Infatti lunedì 31 dicembre andrà in onda in primata su Rete 4 una puntatadella soap in cui sarà possibile rivivere la tormentata storia d'amore tra(interpretata da Megan Montaner) e(Alex Gadea).La coppia ha dovuto fare i conti con un amore travagliato a causa della malvagità di Donna Francisca. La giovane, infatti, nella speranza di ritrovare il figlio Martin, giunge a Puente Viejo dove incontra l'uomo della sua vita. Questa storyline scritta da Aurora Guerra ha appassionato molto i telespettatori, sancendo di fatto il successo della soap spagnola anche in Italia....