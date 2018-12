Il Piano per l’energia e il clima serve al futuro di tutti

Juve - Paratici studia il Piano per un difensore del Genoa : Secondo quanto riferisce Rai Sport , la Juventus fa sul serio per Cristian Romero , difensore del Genoa . Fabio Paratici vorrebbe chiudere l'affare subito e lasciarlo in Liguria fino all'estate 2020.

Tragedia di RigoPiano : ex prefetto nei guai per presunto depistaggio : Nella Tragedia dell'Hotel di Rigopiano, distrutto da una valanga killer, si apre un nuovo filone di indagine. Questa volta l'accusa è di depistaggio delle indagini ed a finire nei guai è anche la massima carica della ufficio territoriale del governo all'epoca del disastro. Ci riferiamo all'ex prefetto Francesco Provolo. Per la precisione, la Procura di Pescara, titolare delle indagini sulla morte di 29 persone avvenuta mercoledì pomeriggio del ...

Campania - De Luca : 'Nel 2019 il Piano per il lavoro - concorso per 10mila ragazzi' : ll nuovo anno darà la svolta per quanto riguarda la situazione lavorativa e occupazionale in Campania. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto in un incontro aperto agli organi di stampa in una conferenza di fine anno. "Tra marzo e aprile 2019 - ha dichiarato De Luca - partirà il piano regionale per il lavoro con il quale saranno avviate le procedure per i concorsi per la selezione di circa dieci mila ...

RigoPiano - inchiesta-bis : “Almeno quattro chiamate di D’Angelo per chiedere aiuto”. La svolta grazie a un servizio della Rai : Almeno quattro richieste di aiuto da parte di Gabriele D’Angelo, una delle 29 vittime della valanga che travolse l’hotel Rigopiano. È quanto emerge finora dagli atti dell’inchiesta-bis sulla tragedia del 17 gennaio 2017, nella quale sono indagati l’ex prefetto di Pescara e altri 6 funzionari, accusati di frode in processo penale e depistaggio. E una svolta decisiva all’accertamenti – si scopre ora – è ...

Piano casa : Il Consiglio comunale approva la bozza di convenzione con la Regione per il Peep Stiacciole : L'intervento permetterà anche l'edificazione di un centro polifunzionale a servizio dei futuri residenti tale da evitare la nascita dell'ennesimo dormitorio." Dettagli Categoria: POLITICA Pubblicato: ...

Hotel RigoPiano - sette nuovi indagati per la tragedia del 2017 : Pescara, 28 dic., askanews, - Nuovo filone di indagine sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano, con sette avvisi di garanzia per frode in processo penale e depistaggio. Il nuovo fascicolo è stato aperto ...

Valanga RigoPiano - si indaga per depistaggio : a Gennaio 2017 la tragedia che causò 29 morti : Si indaga per depistaggio nella tragedia dell’hotel Rigopiano. Era il 18 Gennaio 2017, quando una Valanga travolse l’albergo di Farindola, nel pescarese. Il bilancio fu pesantissimo: 29 morti, con gli 11 superstiti miracolosamente sopravvissuti dopo essere rimasti ore e ore tra le macerie della struttura sommersa dalla slavina. Erano i giorni della grande emergenza neve e tutto l’Abruzzo soffriva dei disagi ...

RigoPiano - nuova inchiesta per depistaggio : sette indagati - anche l'ex prefetto di Pescara : nuova indagine legata alla tragedia dell'hotel Rigopiano con sette persone coinvolte tra le quali l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e altri sei funzionari della prefettura. Secondo quanto si ...

Germania - mancano specialisti : l’esercito tedesco cerca reclute tra cittadini Ue. Il Piano : “Particolare interesse per italiani” : AAA cercasi nuove reclute dall’Italia. Per quanto possa sembrare singolare, la Bundeswehr, ovvero l’esercito tedesco, sta pensando di aprire le proprie porte ai cittadini europei, puntando molto sugli italiani. Proprio come per gli altri settori, infatti, la Germania soffre una carenza di lavoratori specializzati nel campo militare e, sia la ministra della Difesa, Ursula Von Der Leyen, sia il capo di stato maggiore della Bundeswehr, ...

Hotel RigoPiano - nuovo fascicolo : 7 indagati per depistaggio : Sette avvisi di garanzia sono stati notificati ad altrettante persone per il reato di frode in processo penale e depistaggio...

RigoPiano - sette indagati per depistaggio : "Nascosero la chiamata di soccorso fatta dall'hotel" : C'è un nuovo fascicolo di indagine per la tragedia dell'Hotel Rigopiano: la Procura di Pescara ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della Prefettura di Pescara, compreso l'ex prefetto Francesco Provolo. L'accusa è di aver occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno 18 gennaio 2017 alla Squadra Mobile di Pescara per nascondere la chiamata di ...

RigoPiano - aperto nuovo fascicolo : 7 indagati : Pescara, 28 dic. (Adnkronos) - Un nuovo fascicolo è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Pescara sulla tragedia dell’hotel di Rigopianonel Comune di Farindola (Pe) dove una valanga, nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio 2017, travolse la struttura procurando la morte di 29 persone tra osp