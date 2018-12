Il nuovo sistema di reclutamento dei docenti precari

Pubblicato nuovo video del test del sistema missilistico russo Avangard - : Il canale televisivo Svezda ha Pubblicato nuovi filmati dei test del complesso ipersonico russo Avangard. Oltre al lancio del razzo, nel video Pubblicato mercoledì dal Ministero della Difesa ci sono ...

Nasa : la sonda New Horizons celebrerà il nuovo anno ai confini del Sistema solare : A cinquant'anni esatti dalla missione lunare dell'Apollo 11 la Nasa ha mandato nello spazio la New Horizon.La sonda, dopo aver visitato Plutone sta raggiungendo il suo secondo obiettivo: un fossile cosmico di 30 km di diametro,Ultima Thule, nella fascia di Kuiper, ai confini del nostro Sistema solare. Dalla Johns Hopkins University, astrofisici e ingegneri della Nasa prevedono l'arrivo sul corpo celeste a mezzanotte e 33 minuti, raggiungendo ...

Samsung si prepara a lanciare una sua Modalità Notte per la fotocamera e un nuovo sistema di impronte digitali : Pare che anche Samsung abbia deciso di lavorare ad una propria soluzione per migliorare la qualità delle foto in condizioni di luce difficili L'articolo Samsung si prepara a lanciare una sua Modalità Notte per la fotocamera e un nuovo sistema di impronte digitali proviene da TuttoAndroid.

Scoperto Farout : Un nuovo Pianeta nel nostro sistema solare : Il sistema solare ha un nuovo Pianeta, Farout Un team di astronomi ha Scoperto l’oggetto più distante mai osservato nel sistema solare. 2018 VG18, soprannominato Farout, è il primo oggetto individuato ad una distanza superiore a 100 volte quella tra la Terra e il Sole. Corpi celesti così straordinariamente remoti ci permettono di sondare ciò che avviene nelle periferie più estreme del nostro sistema. Farout è l’oggetto più distante mai ...

Riconoscimenti ai nuovi servizi in sanità : un’app per farmacisti ospedalieri e un nuovo sistema per la sanificazione con l’ozono : Grande il dinamismo della nostra piccola e media impresa, delle start up frutto della capacità di molti e della lungimiranza di manager e imprenditori che amano rischiare e scommettere, investire e vincere come in questo caso. E’ importante poter dare visibilità e far conoscere il lavoro e la capacità della nostra microimpresa di “saper fare” grazie alla conoscenza, ai contenuti e alla tecnologia. Il settore sanitario trova ...

Scoperto un nuovo ecosistema nelle profondità dell'Oceano Pacifico : La natura è fonte di strabilianti sorprese, di meraviglie ignote e di effetti speciali. A tal proposito un team internazionale formato da scienziati, biologi marini, geofisici, geochimici e naturalisti di nazionalità sia americana che messicana guidati dall'Istituto oceanografico americano Schmidt ha documentato l’esistenza di un ecosistema sconosciuto fino a pochi giorni fa negli abissi dell'Oceano Pacifico, a sud del Golfo della California. ...

Scoperto nuovo ecosistema negli abissi dell’Oceano Pacifico - “un ambiente estremo e sorprendente” : L’Istituto oceanografico statunitense Schmidt ha Scoperto un nuovo ecosistema, ricco di specie, negli abissi dell’Oceano Pacifico: è generato dalla corrente idrotermale Jaich Maa, a Sud del Golfo della California, a quasi 4 km di profondità. In profondità, camini vulcanici con getti di correnti calde che sfiorano i 290°C creano condizioni ideali per la vita, sia batterica che animale: si possono trovare microrganismi filamentosi, ...

Mercedes MBUX e Android Auto - tanta intelligenza artificiale nel nuovo sistema di infotainment : L’evoluzione digitale e tecnologia nelle Auto prosegue inevitabilmente a grandi passi, con inevitabili effetti anche per il mondo Android Auto. E il nuovissimo sistema di infotainment Mercedes MBUX rappresenta proprio un altro grande segnale del progresso che si sta compiendo sotto ogni aspetto. Un passo avanti che si nota fin dal primo momento in cui si entra a contatto con MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Sono tante le novità. Ad ...

Dl semplificazioni : imprese - bene stop Sistri - ora chiarezza nuovo sistema : ... rischiando di mettere l'Italia non in regola con le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale'. Le imprese, concludono,...

Svolta rock per il David di Donatello "del cambiamento" : nuova giuria - nuovo sistema di voto - nuovo premio : Per il suo 64esimo compleanno - pardon - per la sua 64esima edizione, il David di Donatello, come accade spesso a uomini di quell'età negli ultimi tempi, ha deciso di ringiovanirsi in qualche modo, di farsi un nuovo look, di diventare più rock, come già preannunciato dal video/trailer mostrato questa mattina alla stampa con sottofondo musicale la celebre canzone "We will rock you" dei Queen.Il merito va tutto a Piera ...

Huawei conferma che il suo nuovo sistema operativo indipendente è in fase di sviluppo : Le indiscrezioni riguardanti lo sviluppo di un proprio sistema operativo da parte di Huawei, sono state confermate ufficialmente dal produttore cinese, che in passato aveva rivelato che stava lavorando su un progetto chiamato KirinOS con pochissime informazioni in merito. Oltre alla conferma ufficiale su Weibo, non sono disponibili informazioni più dettagliate sul nuovo sistema operativo di Huawei che attualmente è in una imprecisata fase di ...

Banche - Visco : nuovo sistema pagamenti istantanei - sarà benchmark Ue : Frascati, 30 nov., askanews, - La Banca d'Italia lancia il Tips, un nuovo sistema di regolamento per i pagamenti istantanei in Europa. Una piattaforma, ha detto il governatore Ignazio Visco, che 'ha l'...