Il ministro brasiliano | «Abbiamo provato a trattare con Cesare Battisti | ma ci ha detto

Battisti - un ministro brasiliano ammette : 'Possibile che sia scappato dal Paese' : Cesare Battisti , ufficialmente latitante da meno di una settimana, non si trova. È già fuori dal Brasile? Quella che all'inizio era soltanto una voce sta diventando un'ipotesi sempre più concreta. A ...

Cesare Battisti - ministro brasiliano : "Possibile fuga dal Paese" - : Per Raúl Jungmann non è da escludere l'ipotesi che l'ex terrorista non si trovi più entro i confini brasiliani. L'italiano è ricercato da quando un giudice ha emesso un mandato d'arresto e il ...