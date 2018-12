Il governo vuole evitare il rincaro dei pedaggi

Luigi Di Maio trema - quale Ministero vuole Matteo Salvini : rimpasto e fine del governo? : Ma il retroscena di Repubblica sulle manovre dentro il governo , ufficialmente smentite, dopo l'incauta ammissione del premier Giuseppe Conte , punta i fari su una partita tutta politica tra Lega e ...

Sisma Etna - governo vuole sospendere mutui per i terremotati : In manovra ci sarebbero 850 milioni come prima risposta al dissesto idrogeologico, e altrettanti fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici. Inoltre, come annunciato in conferenza stampa a Catania dal vicepremier Salvini, il ministro Bussetti garantirà 20 milioni per la riapertura degli edifici scolastici, qualora fossero stati danneggiati dal Sisma.Continua a leggere

Ue : Tria - se governo accetta regole significa che non vuole uscire da euro : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante la registrazione della puntata di "Porta a Porta" su Rai1. , Rin,

Lega - Rixi : “Berlusconi vuole che cada il governo? Ci chiese lui di fare un esecutivo alleandoci anche con M5s” : “Berlusconi dice che il governo gialloverde deve cadere? Veramente lui è stato il primo a chiederci di fare un governo per dare stabilità al Paese, anche alleandoci col M5s. Non è che si può entrare in un governo e dopo 6 mesi spegnere la luce o staccare la spina”. Sono le parole del viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi (Lega), nel corso di 24 Mattino, su Radio24. Il politico leghista aggiunge: “Alle elezioni europee ...

Moscovici : “deficit di Francia e Italia non paragonabili : Salvini - l’UE vuole rovesciare il governo italiano. : Il Commissario agli Affari Economici Ue, Pierre Moscovici torna a mettere nel mirino l’Italia. Ancora una volta boccia la manovra presentata dal governo: “Sto lavorando per evitare sanzioni sulla manovra. L’Unione Europea – ha sostenuto – sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso. Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l’Italia realizzi le politiche che desidera rispettando le ...

Il governo vuole fare un regalo agli stabilimenti balneari : Sarà rinviata di altri 15 anni l'applicazione della "direttiva Bolkestein", che obbliga lo Stato a mettere a gara le concessioni per le spiagge invece che affidarle sempre agli stessi

"Il governo vuole far chiudere centinaia di giornali - il presidente della Repubblica impedisca questo colpo di spugna" : Una pagina intera su quotidiani e periodici nazionali e locali per rivolgere un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È l'iniziativa lanciata oggi (e che proseguirà nei prossimi giorni) dalla File, Federazione Italiana Liberi Editori. Nel mirino un emendamento del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, segnalato dal governo e quindi fatto proprio dalla maggioranza, alla legge di Bilancio in ...

governo - Salvini 'Chi ci vuole mandare a casa rimarrà deluso'. Ma scoppia il caso Ecotassa : 'Leggo qualche giornale e sorrido: ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un Governo nuovo, che finalmente si interessa degli italiani e non dei poteri forti? ci ...

Il governo vuole tagliare i contributi all’editoria : Radio Radicale rischia la chiusura : Con un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle e approvato in Commissione Bilancio, l'esecutivo si appresta a diminuire progressivamente l'entità dei contributi all'editoria fino ad azzerarli completamente nel 2022. Per quanto riguarda Radio Radicale, si prevede la proroga di un anno della convenzione con il Mise per la trasmissione delle sedute del Parlamento ma con il dimezzamento da 10 a 5 milioni del corrispettivo economico.Continua a ...

governo - Di Maio smentisce 'M5s non vuole le dimissioni di Tria' : Squadra che vince non si cambia e Tria deve restare al ministero dell'Economia'. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a Radio24. 'La trattativa con la Ue la fanno Conte con Juncker e Tria con i ...

Gronda - Toti : «Il governo dica cosa vuole fare - il progetto è al Ministero» : Il governatore ligure: «Sono preoccupato per la Gronda di Ponente, il cui progetto giace in un cassetto del Ministero delle Infrastrutture»

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...