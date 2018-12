Il 2018 è stato l’anno più bello per Dua Lipa e il best of che ha postato su Instagram lo dimostra : <3 The post Il 2018 è stato l’anno più bello per Dua Lipa e il best of che ha postato su Instagram lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.

Chiesa - il 2018 è stato un anno difficile. Così papa Francesco ha deciso di rassicurare i suoi nemici : Il 2018 è stato per la Chiesa cattolica un anno difficile. Il sinodo dei giovani è stato un flop clamoroso: i ragazzi europei, e da qualche tempo anche le ragazze, disertano in misura sempre più massiccia le navate delle chiese, gli oratori e le sacrestie e non esiste nessuna ricetta che possa riportarli alle vecchie abitudini. Quella di convocare un sinodo su questo tema si è rivelata una scelta fallimentare e masochista, che ha avuto come ...

Dai social alle divise : il 2018 è stato l’anno della sfida mediatica tra Di Maio e Salvini : Nell’eterna competizione mediatica tra i due vicepremier si fa a gara a chi ottiene più visibilità sui social network, ma non solo. A quanto pare, la rivalità per ottenere il numero più alto di “mi piace” si gioca anche sull’uniforme che viene indossata a seconda delle circostanze: ora anche Luigi Di Maio appare in pubblico in abiti non civili. Il 2018 termina con questa “moda” che vede protagonisti i due leader di partito e di governo. Una ...

Billy Elliott/ Su Canale 5 il film con Jamie Bell costato 5 milioni di dollari - oggi - 29 dicembre 2018 - : Billy Elliott, la trama e il cast del film in onda su Canale 5 oggi, sabato 29 dicembre 2018 con Jamie Bell e Gary Lewis.

Palermo : Davide Enia - il 2018 è stato l'anno della cultura ma ora serve continuità : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - "Il 2018 è stato per Palermo l'anno di Manifesta, della Capitale della cultura. Finalmente, dopo un periodo abbastanza oscuro, la città sembra essersi data una prospettiva. Quindi, in qualche modo, sta cercando di darsi un ruolo per quelli che saranno i tempi a venire.

Agricoltura : 2018 contrastato per meteo secca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Il clima è già cambiato : il 2018 “è stato l’anno più caldo per l’Italia dal 1800” : “Il clima è già cambiato. Il 2018 è stato l’anno più caldo per l’Italia dal 1800 e si assiste al susseguirsi di record che non possono lasciare indifferenti. Nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate, fenomeni meteorologici sempre più intensi ed estremi dovuti in primis ai cambiamenti climatici stanno causando danni ai territori, alle città indietro nelle politiche di adattamento al clima, e alla salute dei ...

Perché - nonostante il crollo del bitcoin - il 2018 è stato un buon anno per le criptovalute : (Donat SorokinTASS via Getty Images) Dai 12.200 euro del 2 gennaio ai 3.290 del 26 dicembre: tra questi due estremi c’è la parabola del bitcoin nel 2018. Ma le cifre non raccontano tutta la storia. Per quanto negativo per la madre di tutte le criptovalute, il 2018 è stato infatti un anno fondamentale per la criptofinanza e per la blockchain, un database decentralizzato usato per registrare le transazioni dei bitcoin, che nonostante la debacle ...

Inquinamento e clima : molti problemi ma qualche spiraglio. Che anno è stato per l’ambiente il 2018 : Siamo arrivati in fondo al 2018, un anno dove non abbiamo visto eventi eclatanti, ma la conferma di certe tendenze a lungo termine che già si intuivano e che adesso sono più chiare. Vediamo di riassumerne qualcuna. 1. Il 2018 ha marcato il centenario della fine della Grande guerra, quella che, al suo tempo, si diceva avrebbe dovuto mettere fine a tutti i conflitti. Era troppo, certamente, ma perlomeno ci potevamo aspettare di aver riflettuto su ...

Carlo Verdone : "Il 2018 è stato un anno maledetto. Natale? Negli anni '60 era tutto bellissimo - oggi le strade sono più spente" : Carlo Verdone è stato intervistato durante una puntata de I Lunatici, programma radiofonico in onda su Rai Radio 2. L'attore e regista romano, reduce dal successo del suo ultimo film, Benedetta Follia, nel quale ha recitato al fianco di Ilenia Pastorelli, ovviamente ha parlato delle festività natalizie attualmente in corso.Verdone ha un ottimo rapporto con il Natale nonostante gli inevitabili cambiamenti dettati dalla vita. Per l'attore ...

Verdone : 'Il 2018 è stato un anno maledetto - spero in un 2019 sereno' : 'Il 2018 è stato un anno veramente maledetto. Al 2019 chiedo serenità, per il mondo e per il Paese', con queste parole Carlo Verdone ha descritto l'anno che si chiude. Il popolare attore e regista ...

UNA POLTRONA PER DUE - ITALIA 1/ Il film con Eddie Murphy costato 15 milioni di dollari! - 24 dicembre 2018 - : Una POLTRONA per due, la trama e ilcast del film in onda su ITALIA 1 oggi, lunedì 24 dicembre 2018 con Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

Bione - cultura - 'piccola' - Welfare - nuovo Comune e parcheggi - Brivio : 'Il 2018 è stato il mio miglior anno' : Approfondimenti Ostello di Lecco: aggiudicati i lavori per meno di due milioni di euro, s'inizia a gennaio 20 dicembre 2018 'Il 2018 è stato il mio miglior anno, un anno straordinario. Chi non la ...

Il 2018 non è stato un bell’anno per i giornalisti : (foto: Jeff J Mitchell/Getty Images) Nell’anno che si avvia alla conclusione sono stati 80 i giornalisti che hanno perso la vita nello svolgimento del proprio lavoro: mai così tanti dal 2015, quando furono 82. A tracciare il bilancio dell’annus horribilis della stampa mondiale ci ha pensato, come ogni anno, Reporters sans frontières, l’Ong che si occupa di promuovere e difendere la libertà di stampa nel mondo. Il bilancio Il ...