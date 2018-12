Il 2018 dello sport | dalla Francia campione all' addio ad Astori

Astronomia - l’Italia dello spazio : ecco le più importanti scoperte scientifiche del 2018 : Dall’acqua liquida sotto i ghiacci di Marte alle onde gravitazionali: sono tanti gli avvenimenti scientifici del 2018 che hanno visto protagonista l’Italia. I ricercatori italiani hanno saputo distinguersi in tanti campi diversi: ad esempio, l‘astrofisica Marica Branchesi, che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, è stata inserita tra le cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time; la medaglia Fields ...

Il 2018 di Vincenzo Nibali : dal trionfo alla Milano-Sanremo alle lacrime del Tour. L’orgoglio dello Squalo ferito : Un’annata che sarà in ogni caso da ricordare. Il 2018 resterà impresso nella memoria di Vincenzo Nibali , che si è confermato, una volta di più, uno dei più forti corridori italiani di sempre. Nonostante tutto, nonostante la clamorosa sfortuna, lo Squalo è andato a prendersi un trionfo strepitoso ad inizio stagione, rimpinguando un palmares già unico, e nel finale dell’anno ha dimostrato a tutti di essere ancora pronto a ripartire, ...

Forze dellordine - Le auto arruolate nel 2018 FOTO GALLERY : La divisa, si sa, ha sempre il suo fascino. Su vetture ad alte prestazioni, certo, ma anche su una tranquilla citycar. Chi ci segue, sa quanto amiamo le auto delle Forze dellordine : abbiamo portato in pista le punte di diamante di Polizia e Carabinieri (rispettivamente la Lamborghini Hurácan e lAlfa Romeo Giulia Quadrifoglio), pattugliato le spiagge romagnole e raccontato i segreti di uno dei loro modelli più diffusi. E se il 2017 si è chiuso ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : le dichiarazioni delle azzurre al termine della prima manche dello slalom femminile : Al temine della prima manche dello slalom speciale femminile di Courchevel , valido per la Coppa del Mondo di sci alpino , Chiara Costazza è ottava, mentre Irene Curtoni è 16ma. Alla FISI le due azzurre hanno rilasciato le loro impressioni subito dopo aver tagliato il traguardo. Irene Curtoni è 16ma con 50″17 a 2″47 dalla leader, la statunitense Mikaela Shiffrin, ed ora scenderà per 15ma nella seconda parte di gara: “Non riesco ...

Scherma – Mara Navarria riceve il premio ‘Atleta dell’anno 2018 ’ dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport : Mara Navarria riceve il premio ‘Atleta dell’anno 2018’: il premio sarà conferito dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport venerdì 21 dicembre 2018 a Udine Mara Navarria è diretta nel suo Friuli per ritirare il premio “Atleta dell’anno 2018”, conferitole dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport (sezione Dino Doni – Udine). A premiarla saranno il Presidente dell’associazione Andrea Mascarin e il Sindaco di Udine ...

La Polisportiva IntegrAbili premiata all'Oscar dello Sport Imperiese 2018 : ... è stata particolarmente impegnativa poiché di valenza internazionale dicono i dirigenti della società In occasione della nomina di Sanremo a "Città Europea dello Sport 2018 " abbiamo voluto inserirla ...

Collari d’Oro 2018 - consegnati i riconoscimenti al Salone d’Onore del CONI. Giovanni Malagò : “Garanzia per il futuro dello sport italiano” : Al Salone d’Onore del CONI si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sport ivo, massima onorificenza dello sport italiano. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò , che ha subito ricordato il compleanno di Alberto Tomba, atleta del secolo assieme a Sara Simeoni, ed il genetliaco di Antonio Rossi, che ha condotto la consegna assieme a Diana Bianchedi ed Oscar De Pellegrin. Il numero ...

Freestyle - Coppa del Mondo San Candido 2018 : i convocati dell’Italia dello skicross. Lucrezia Fantelli unica donna : Dopo l’apertura stagionale di Arosa, la Coppa del Mondo di skicross Freestyle fa tappa a San Candido, in Italia: sono dieci gli azzurri convocati e tra di essi l’unica donna è Lucrezia Fantelli, che all’esordio ha fatto segnare il miglior piazzamento in carriera, giungendo 13ma dopo essere stata eliminata ai quarti di finale. Si infoltisce invece la rappresentanza maschile: passano da tre a nove gli italiani in gara, che ...