Il 2018 della politica a Trapani e Marsala Ecco com' è andata

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : oggi l'approvazione della Manovra - 30 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Continua l'esame della manovra alla camera; Una quarantina di terroristi uccisi in Egitto , 30 dicembre 2018, .

Dai social alle divise : il 2018 è stato l’anno della sfida mediatica tra Di Maio e Salvini : Nell’eterna competizione mediatica tra i due vicepremier si fa a gara a chi ottiene più visibilità sui social network, ma non solo. A quanto pare, la rivalità per ottenere il numero più alto di “mi piace” si gioca anche sull’uniforme che viene indossata a seconda delle circostanze: ora anche Luigi Di Maio appare in pubblico in abiti non civili. Il 2018 termina con questa “moda” che vede protagonisti i due leader di partito e di governo. Una ...

I momenti più imbarazzanti della politica italiana nel 2018 : Il ministro dell'economia però ammette: "Almeno sono divertenti da ascoltare." Luigi Di Maio annuncia che il governo del Movimento 5 Stelle ridurrà le aliquote Irpef per restituire 150 euro al mese a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Top ten per Curtoni - bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

Sci di fondo - Tour de Ski Dobbiaco 2018 : è subito Federico Pellegrino vs Klaebo nelle qualificazioni della sprint. Bene gli azzurri : Il duello atteso fin dalla vigilia del Tour de Ski è arrivato: Federico Pellegrino e Johannes Klaebo sono già protagonisti nelle qualificazioni della sprint a tecnica libera di Dobbiaco che apre l’edizione numero 13 dell’evento a tappe incluso nella Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. In quest’occasione a prendere la testa è il norvegese, che copre il chilometro e 300 metri in 2’16″86, con l’azzurro ...

Palermo : Davide Enia - il 2018 è stato l'anno della cultura ma ora serve continuità : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - "Il 2018 è stato per Palermo l'anno di Manifesta, della Capitale della cultura. Finalmente, dopo un periodo abbastanza oscuro, la città sembra essersi data una prospettiva. Quindi, in qualche modo, sta cercando di darsi un ruolo per quelli che saranno i tempi a venire.

Atletica - la BOclassic chiude il 2018 : tre gli azzurri al via della 44ª edizione : La 44ª edizione della BOclassic che al maschile attende tre azzurri saliti sul podio agli Europei di Berlino a cominciare da Yeman Crippa, bronzo continentale dei 10.000 metri Il 2018 si chiude di corsa, nel pomeriggio di lunedì 31 dicembre. A Bolzano va in scena la 44esima edizione della BOclassic che al maschile attende tre azzurri saliti sul podio agli Europei di Berlino a cominciare da Yeman Crippa, bronzo continentale dei 10.000 ...

Alberto Mezzetti e Chiara Frontini i personaggi dell'anno della Tuscia 2018. Tutti gli altri nomi : Sempre in stretta sinergia con la Camera di Commercio, la Papalini è sempre al centro di iniziative per la promozione dell'economia in rosa locale e per la solidarietà. personaggio sportivo dell'anno ...

Una Vita Anticipazioni 28 dicembre 2018 : Diego sospetta della bella Blanca : L'Alday è convinto che la Dicenta sia complice della madre Ursula e tenta di convincere il fratello a fare attenzione.

Calendario Serie A - le partite e gli orari della 19giornata 2018-2019 : ... sabato 29 dicembre, ore 15.00 , Sky Sport Serie A su satellite, fibra e DTT, Parma-Roma , sabato 29 dicembre, 15.00 , Dazn, Sassuolo-Atalanta , sabato 29 dicembre, ore 15.00 , Sky Sport 254 su ...

I big della scienza 2018 secondo «Nature» : Fra i dieci scienziati che hanno fatto la differenza nel 2018, la rivista Nature, nella sua consueta lista dell'anno, ha incluso il biologo cinese He Jiankui, che ha annunciato in novembre la creazione dei primi umani transgenici suscitando una polemica etico-scientifica che ha portato al momento alla sospensione della controversa ricerca dopo la nascita di due gemelline. Al termine di ogni anno Nature redige una top-10 della scienza: sul ...

Il Sindaco Piero Capizzi premia i campioni della "World Cup 2018" - International Tournament for Club : ... inoltre marzo 2018 campione europeo specialità fighting e vice campione nella specialità newaza; a settembre vince la medaglia d'argento nella coppa del mondo, ieri la coppa Italia 2018 fighting e ...