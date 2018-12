I 33 EROI DEL 2018 PREMIATI DA MATTARELLA C' è anche la 93enne Irma | partita per una

Fabio il calciatore e Maria Rosaria che difende il ragazzo sul treno : ecco gli EROI della Repubblica : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentatré onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di Eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela ...

Fra gli "EROI della Repubblica" il siciliano che spinge le carrozzelle per la maratona : Vito Massimo Catania scelto da Mattarella: consente a chi vive in sedia a rotelle di vivere le emozioni da podista

Quirinale : Mustapha l'ambulante e Maria Rosaria che difende il ragazzo sul treno - ecco gli EROI della Repubblica : ROMA - Da venditore ambulante, di origine marocchina, a Cavaliere della Repubblica italiana: Mustapha è stato decorato da Mattarella per aver salvato una dottoressa dalla furia omicida di un italiano ...

I trentatré EROI di Mattarella : le onorificenze al merito della Repubblica : Alcuni di loro si sono distinti nel campo della solidarietà, altri nella tutela dei minori, della legalità, dell'inclusione sociale, altri ancora hanno mostrato il loro impegno nel soccorso o nella cooperazione internazionale. Sono 33 e ognuno di loro, per il presidente della Repubblica, meritava di essere insigniti dell'onorificenza al merito della Repubblica italiana. Sergio Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti ...

