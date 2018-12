Hopman Cup – Federer super | sorridono Kerber e Bencic | pesanti ko per Spagna e Gran

VIDEO Roger Federer - la vittoria su Cameron Norrie alla Hopman Cup : Roger Federer ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, strapazzando Cameron Norrie con un doppio 6-1 nel primo incontro della Hopman Cup. Il Maestro svizzero non ha avuto alcun problema contro il britannico, demolito a suon di grandi colpi tipici del talento elvetico che si è confermato in ottima forma e che ha dato il via a quella che potrebbe essere la sua ultima annata da professionista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Germania e Svizzera battono Spagna e Gran Bretagna 3-0 - sigillo di Federer : Due sfide senza storia quelle andate in scena oggi per la Hopman Cup di Tennis: la Svizzera di Belinda Bencic e Roger Federer ha strapazzato 3-0 la Gran Bretagna di Cameron Norrie e Katie Boulter, mentre la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev ha regolato con il medesimo punteggio la Spagna di Garbine Muguruza e David Ferrer. Entrambe le Nazioni vincitrici vanno in testa ai rispettivi gironi, essendo questa per loro la prima ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Germania e Svizzera battono 3-0 Spagna e Gran Bretagna : Due sfide senza storia quelle andate in scena oggi per la Hopman Cup di Tennis: la Svizzera di Belinda Bencic e Roger Federer ha strapazzato 3-0 la Gran Bretagna di Cameron Norrie e Katie Boulter, mentre la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev ha regolato con il medesimo punteggio la Spagna di Garbine Muguruza e David Ferrer. Entrambe le Nazioni vincitrici vanno in testa ai rispettivi gironi, essendo questa per loro la prima ...

Tennis - Hopman Cup : quanta attesa per Federer e Serena : Il numero uno del tabellone è Novak Djokovic, numero 1 del mondo e vincitore di questo torneo nel 2016 e 2017, con seconda testa di serie all'austriaco Dominic Thiem, numero 8 Atp, e terza al russo ...

Hopman Cup - Roger Federer e Alexander Zverev vittoriosi nel torneo-esibizione australiano : Roger Federer e Alexander Zverev sono pronti per la nuova stagione, buono stato di forma messo in mostra nella Hopman Cup Vittorie per Roger Federer e Alexander Zverev nella Hopman Cup, il tradizionale torneo esibizione misto per nazioni organizzata dall’Itf, in programma fino a sabato 5 gennaio sul veloce indoor della ‘Perth Arena’, in Australia. Lo svizzero, attualmente terzo nel ranking Atp, si è imposto con un doppio ...

Hopman Cup – Colpo Australia contro la Francia : la Gran Bretagna trionfa sulla Grecia : Le prime due sfide che aprono la Hopman Cup vedono u successi di Australia e Gran Bretagna su Francia e Grecia A cavallo fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, la Hopman Cup permette ai tifosi di tennis di rivedere in campo diversi dei propri beniamini. In attesa di vedere Roger Federer, le due sfide di apertura regalano subito match interessanti nei quali ottengono le prime vittorie Australia e Gran Bretagna. I tennisti aussie ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : vittorie di Gran Bretagna ed Australia nella prima giornata : giornata di apertura alla RAC Arena di Perth (Australia) della 31esima edizione della Hopman Cup, torneo/esibizione di Tennis riservato a otto selezioni nazionali raggruppate in due gironi. A dare inizio alle danze sono stati i confronti tra Gran Bretagna e Grecia (gruppo B) e tra Australia e Francia (gruppo A). nella sessione diurna sono stati i britannici ad imporsi 2-1 contro gli ellenici frutto delle vittorie di Cameron Norrie (n.91 del ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Tennis, dopo alcune settimane di pausa, sta per tornare. A dare il via alla prossima stagione, con un appuntamento a cavallo tra fine 2018 ed inizio 2019 è la Hopman Cup, competizione a squadre in un format di pura esibizione funzionale ai Tennisti che guardano il primo Slam dell’annata, ovvero gli Australian Open (14-27 gennaio). La sede sarà Perth (Australia) e ci saranno dei grossi calibri tra i partecipanti. Sul cemento australiano, ...

Hopman Cup con Federer e Serena Williams : Sono Roger Federer e Serena Willliams, 43 trofei Slam in due, 20 lo svizzero, 23 la statunitense, le star della 31ma edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata ...

Tennis - Hopman Cup : Federer e Serena Willliams giocheranno a Perth il 19 dicembre : Roger Federer e Serena Willliams parteciperanno alla 31ª edizione della Hopman Cup che si disputerà a Perth da sabato 29 dicembre a sabato 5 gennaio Roger Federer e Serena Willliams, 43 trofei Slam in due (20 lo svizzero, 23 la statunitense) saranno le star della 31ª edizione della Hopman Cup, la tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’Itf, in programma da sabato 29 dicembre a sabato 5 gennaio sul veloce indoor ...

Calendario Hopman Cup Tennis 2019 : le date - il programma e gli orari. Come vederla in tv : Il Tennis per alcuni giorni si prenderà una pausa. Dopo la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia, a Lille, vinta dai croati, il mondo di racchetta e pallina tornerà a monopolizzare la scena a cavallo della chiosa del 2018 e dell’inizio del 2019. E’ proprio pensando a quel periodo che è giusto parlare della Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione che dà il via all’attività agonistica di ...