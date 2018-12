Hockey prato | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi Attesa per le

Hockey prato : Nazionale femminile in raduno a Buenos Aires. Le convocate : Torna a radunarsi la Nazionale femminile di Hockey su prato, a distanza di qualche mese (l’ultimo appuntamento interNazionale era stato quello del Mondiale in quel di Londra). Le azzurre, allenate da Roberto Carta, voleranno ad inizio gennaio (dal 4 al 17) in Argentina, precisamente a Buenos Aires. Test importante per provare nuove giocatrici, oltre a quelle che ormai fanno parte da anni del gruppo. Queste le convocate: PORTIERI PIRAS ...

Hockey su prato : il Belgio si laurea campione del Mondo! Olanda battuta agli shoot-out : Ancora una volta si materializza l’incubo della finale per l’Olanda. Gli Orange per la seconda volta consecutiva, dopo l’edizione di casa a L’Aia, vengono sconfitti all’ultimo atto della Coppa del Mondo di Hockey su prato maschile: quattro anni fa era stata l’Australia a sorprendere gli olandesi, questa volta, a Bubhneswaran (in India) è il Belgio a imporsi al termine di un match equilibratissimo e decisosi ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : risultati dei quarti di finale. Passano Belgio e Olanda : Seconda giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato maschili in quel di Bubhneswaran, in India. Due sfide davvero emozionanti quelle odierne: in quella forse più attesa, tra Germania e Belgio, con i teutonici ancora imbattuti nella manifestazione, si impongono a sorpresa i vice campioni olimpici. Nell’altro incontro l’Olanda batte i padroni di casa dell’India che danno tutto ma sono ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : risultati degli ottavi e tabellone dei quarti di finale. Atteso spettacolo tra Belgio e Germania : Si sono svolti gli ottavi di finale per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato al maschile in terra indiana, in quel di Bubhneswaran. Pochi risultati a sorpresa, netti successi per Olanda e Belgio che erano le squadre più attese in questo turno supplementare. Si è andato a delineare dunque il tabellone per quanto riguarda i quarti di finale e proprio il Belgio sarà Atteso dalla sfida più emozionante di questa prima parte di Coppa del ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : risultati e classifiche della terza giornata. Argentina - India - Australia e Germania ai quarti : Si è conclusa la terza giornata in quel di Bubhneswaran per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato al maschile 2018. Va a chiudersi dunque la fase a gironi per la manifestazione iridata in corso in terra Indiana: si sono delineate le posizioni e dunque gli accoppiamenti per gli scontri diretti. Volano Argentina, India, Australia e Germania: tutte prime nei propri gironi, dunque già qualificate di diritto ai quarti di finale. Andiamo a ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : tutti i convocati e le rose delle sedici nazionali : Tutto pronto per i Mondiali di Hockey su prato al maschile che scatteranno il prossimo 26 novembre a Bhubaneswar, in India. Andiamo a scoprire tutti i convocati e le rose delle sedici nazionali della Coppa del Mondo. India: Coach: Harendra Singh PR Sreejesh, Krishna Bahadur Pathak, Harmanpreet Singh, Birendra Lakra, Varun Kumar, Kothajit Singh Khadangbam, Surender Kumar, Amit Rohidas, Manpreet Singh (capt), Chinglensana Singh Kangujam ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : a Bhubaneswar si assegna il titolo. Australia che vuole confermarsi : Scatta nel week-end la quattordicesima edizione della Coppa del Mondo di Hockey su prato al maschile (quest’anno, a differenza di quanto successo l’ultima volta in quel di The Hague, uomini e donne disputano la manifestazione in due sedi diverse). Appuntamento dal 28 novembre al 16 dicembre in India, in quel di Bhubaneswar. Una battaglia e uno spettacolo sicuramente unico, con tantissime squadre pronte a giocarsi il titolo ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e streaming : Conto alla rovescia che sta per terminare: tutto pronto per i Mondiali 2018 di Hockey su prato al maschile. La competizione internazionale scatterà il prossimo 28 novembre a Bhubaneswar, India, e si concluderà il 16 dicembre con l’assegnazione delle medaglie. Andiamo a scoprire tutto il Programma: i match saranno visibili tutti sul canale Youtube della FIH. Programma Mondiali Hockey prato 2018 November 28, 2018 12.30 Belgium VS Canada ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : decima giornata - risultati e classifica. Amsicora e Bra non si fanno male : decima giornata per il campionato maschile di Hockey su prato, l’ultima prima della pausa invernale: non si fanno del male Amsicora e Bra che pareggiano e restano in coppia al comando della classifica dopo l’1-1 odierno. Ad approfittarne c’è il Bonomi che distrugge per 9-2 il Valchisone e si fa sotto: due lunghezze di ritardo per i lomellini. Andiamo a rivivere la giornata odierna con tutti i risultati e la classifica ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica della nona giornata. Amsicora vince nel big match - in vetta con il Bra : nona giornata per il campionato maschile di Hockey su prato, svoltasi come di consueto nel sabato pomeriggio. È fuga a due in vetta alla graduatoria: l’Amsicora si impone in Lomellina nel big match con il Bonomi e mantiene la leadership in coppia con i campioni d’Italia dell’HC Bra, vincente in un match esplosivo con il CUS Pisa. Tanti i successi casalinghi: si impongono Ferrini, Juvenilia e Bologna. Andiamo a rivivere questo ...

Hockey prato femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della settima giornata. L’Amsicora è imbattibile : Settimo turno per il campionato femminile di Hockey su prato: l’Amsicora non ha intenzione di fermarsi e timbra il sesto successo in altrettanti match (ha un incontro da recuperare). Le cagliaritane battono 4-1 la Ferrini nel derby e restano in vetta alla graduatoria a pari punti con la Lorenzoni, abile a vincere 3-1 in trasferta sul CUS Padova. Successi anche per Libertas San Saba (2-0 all’Argentia) e Butterfly (2-1 al CUS Pisa). ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Vincono Amsicora - Bra e Bonomi : Si è chiuso oggi, con l’ottava giornata, un doppio turno davvero molto duro per il campionato di A1 di Hockey su prato maschile, iniziato nel giorno di Ognissanti. Rispetto a due giorni fa, non ci sono grandi sorprese tra le prime della classe: Vincono infatti Amsicora e HC Bra, la coppia al comando della graduatoria con 19 punti, e non si ferma neanche la più immediata inseguitrice, il Bonomi, che dista solo una lunghezza. Sembra una ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica della sesta giornata. Amsicora e Bra appaiate in vetta : Doppio turno fondamentale per il girone di andata del campionato di A1 di Hockey su prato maschile. Settima giornata che si è giocata nel giorno di Ognissanti: tante le sorprese, rivoluzione in graduatoria. Resta però una coppia a guidare il gruppo: l’Amsicora pareggia per 2-2 a Roma con la Tevere EUR ma mantiene il comando a pari punti con l’HC Bra, dominante con il Bologna (8-0 con doppiette di Chiesa e Giuliani). Si ferma un ...

Hockey prato femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della sesta giornata. Amsicora fa cinque su cinque : sesta giornata per il campionato femminile di Hockey su prato: non si placa la corsa dell’Amsicora che resta sola in vetta con anche una partita da recuperare. Le sarde fanno cinque su cinque con il successo per 5-3 sul Butterfly. Una doppietta di Anania tiene attaccata la Lorenzoni, a quota 15 punti, ma con un match in più giocato. Più distanti tutte le altre. 3-1 per la Libertas San Saba su uno spento CUS Pisa, successo anche per ...