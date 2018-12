Half-Life 2 | disponibile dopo 9 anni una mod che migliora grafica | sonoro e molto altro

Black Mesa Xen : pubblicato un nuovo video per festeggiare il ventesimo anniversario di Half Life : Qualche giorno si è celebrato il ventesimo anniversario di Half Life , FPS che ha avuto un forte impatto sul genere. I ragazzi indipendenti di Crowbar Collective hanno quindi pubblicato un nuovo video dedicato al secondo atto del loro progetto fan made, Black Mesa : Xen.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, per chi non fosse pratico della saga, deve sapere che Xen è l'universo parallelo da cui provengono i Vortigaunt, ovvero forme di vita ...

Half-Life VR potrebbe essere in fase di sviluppo per Valve VR : Secondo alcune indiscrezioni, un nuovo visore di Realtà Virtuale sarebbe in sviluppo all'interno degli studi di Valve, e si chiamerebbe proprio Valve VR.Ma come se non bastasse, riporta Variety, sarebbe in cantiere anche un nuovo Half-Life dedicato proprio alla realtà virtuale.Valve avrebbe infatti come programma quello di promuovere il suo visore utilizzando proprio il suo "Half-Life VR" come gioco di punta, il che tutto sommato come strategia ...