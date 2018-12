motorinolimits

: Haas: la filosofia di Steiner dietro alla crescita - BarbaraPremoli : Haas: la filosofia di Steiner dietro alla crescita - MotoriNoLimits : Haas: la filosofia di Steiner dietro alla crescita - giulioielardi : La scoperta di una nuova visione è la conquista più difficile e più meritoria nel nostro mezzo. L'importante non è… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Il fatto di poter lottare con la Renault per il quarto posto nel Costruttori ha stupito persino lo stesso team, entrato solo 3 anni fa in F1. Anche sefine il 4° postoai top team è andato ai francesi, il boss Guntherha detto ad Autosport che non si aspettava … L'articolo: ladiMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.