Grande emozione a Cavaticchi di Spoltore per il presepe vivente FOTO

Premier League - Ranieri ritrova il Leicester : ' Grande emozione - ma penso a vincere' : Compiendo quell'impresa, nella stagione 2015/16 alla guida del Leicester , Claudio Ranieri ha lasciato impresso per sempre il suo nome nella storia del calcio inglese e non solo. Una vera e propria ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : le dichiarazioni delle azzurre. Marta Bassino : “Arrabbiata - ma guardo avanti” - Lara Della Mea : “L’esordio è una Grande emozione” : A parte lo splendido secondo posto di Federica Brignone, l’Italia non ha convinto nel gigante femminile di Soelden (Austria), che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. L’unica altra azzurra a qualificarsi per la seconda manche è stata Irene Curtoni, che ha chiuso però solamente in ventiduesima posizione, un risultato di cui non può essere soddisfatta come evidenziato nelle dichiarazioni riportate dalla FISI: “Non so cosa dire: ...