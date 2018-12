Governo | si allunga l' ombra del rimpasto | Toninelli rischia la poltrona prima delle

Global Compact - si allunga lista dei Paesi assenti. In Belgio il sì spacca il Governo : Lunedì e martedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sarà a Marrakech, dove è in programma la conferenza intergovernativa chiamata ad adottare il Global Compact per la migrazione: l’accordo stilato sotto l’egida delle Nazioni Unite che si pone l’obiettivo di garantire una gestione completa dei fenomeni migratori internazionali. Il governo italiano, come aveva annunciato Matteo Salvini, aspetterà il voto del Parlamento, ...

Brexit : riunione fiume Governo Gb - i tempi si allungano :

Draghi al Governo : banche in pericolo. La Bce studia come allungare il debito : Chi l’avrebbe mai detto. Per sette anni in Germania l’hanno chiamato l’«italiano», a voler sottolineare la preferenza per politiche monetarie favorevoli al suo Paese. Per anni ha lottato contro i pregiudizi dell’ortodossia tedesca, spingendo la Banca centrale europea verso un modello più simile a quello americano. A un anno esatto dall’addio a Fran...