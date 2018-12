Governo | Salvini | Rimpasto? Tanti avversari | squadra non si cambia

Rimpasto di Governo - Salvini e Di Maio smentiscono l'ipotesi : Approvata la Manovra, il governo potrebbe ora affrontare il tema Rimpasto. Ma sebbene le voci su possibili cambiamenti si rincorrano, i due vicepremier smentiscono seccamente. "Non abbiamo mai parlato ...

Manovra - Camera vota fiducia : 327 sì. Via libera domani. Salvini : 'Non ci sarà rimpasto di Governo' : Tra polemiche e proteste alla Camera si vota la fiducia sulla Manovra. La seduta riprenderà alle 9 di domani. Il Pd diserta la prima chiama. La legge di bilancio entro il 31dicembre deve essere ...

Manovra : Camera vota fiducia. Via libera domani. Salvini : 'Non ci sarà rimpasto di Governo' : Tra polemiche e proteste alla Camera si sta votando la fiducia sulla Manovra. La seduta riprenderà alle 9 di domani. Il Pd diserta la prima chiama. La legge di bilancio entro il 31dicembre deve essere ...

Luigi Di Maio trema - quale Ministero vuole Matteo Salvini : rimpasto e fine del Governo? : Ma il retroscena di Repubblica sulle manovre dentro il governo , ufficialmente smentite, dopo l'incauta ammissione del premier Giuseppe Conte , punta i fari su una partita tutta politica tra Lega e ...

Manovra - il 2019 non promette nulla di buono per il Governo. Salvini l’ha capito - Di Maio no : Nell’interminabile travaglio, doloroso e grottesco, che ha accompagnato il parto della legge finanziaria 2019, tra tutti i contendenti il solo punto a favore è quello che può marcarsi il governo giallo-verde per aver tenuta botta – unico caso a memoria d’uomo – a fronte della Commissione europea: il merito del rifiuto di assumere la postura del tappetino; tutelando almeno formalmente la propria dignità di partner dell’Unione ...

Sondaggi politici/ Salvini stacca il M5s : Pd-Berlusconi al 25% non 'fanno' un solo partito di Governo : Sondaggi politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega stacca M5s al 31,4%, Pd-Berlusconi insieme non fanno un singolo partito di Governo

Ultrà ucciso dopo la guerriglia - Il Governo : 'Ora stadi chiusi'. E Salvini dialoga con le curve : Un'iniziativa che per il sottosegretario è 'utile e urgente', perché 'tutti gli attori del mondo calcistico, che rappresentano un modello per i giovani sportivi, dovrebbero valutare più meditati e ...

Ultrà ucciso dopo la guerriglia - Il Governo : «Ora stadi chiusi». E Salvini dialoga con le curve : Poco dopo, interviene il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Chiede «un'inversione di rotta», la chiusura delle curve e degli stadi come alternativa alla sospensione delle ...

Financial Times ipotizza possibile caduta del Governo e i motivi del successo di Salvini : Sono ore in cui a tenere banco sulla scena politica è la colazione di Santo Stefano di Matteo Salvini. "Pane e nutella" postati mentre Catania tremava per effetto delle scosse prodotte dall'Etna. Un'associazione che, evidentemente, ha suscitato le ire delle opposizioni che, al momento, patiscono l'escalation del leader della Lega. Si, perché il 2018 è stato indubbiamente il suo anno. A raccontarlo sono principalmente i numeri, ma anche ...

Salvini - quali sono i rischi della sua comunicazione. E di quella del Governo : Ho già elencato un mese fa i punti di forza della comunicazione del governo Conte e di Matteo Salvini in particolare, che del governo è il front-man, quello sempre in prima linea. Punti di forza che i media mainstream – non solo gli oppositori – si ostinano a non capire o non ammettere, ma che sono tuttora confermati dai sondaggi, che continuano a registrare un altissimo consenso ai due partiti di governo. Tutto bene, dunque? Non ...

Salvini a opposizioni : “Se mi attaccate su pane e Nutella Governo dura 30 anni”. Poi viene interrotto durante la diretta : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha commentato in diretta Facebook la polemica che si è scatenata dopo che, ieri mattina, ha postato una foto sui social in cui mangia pane e Nutella e commenta: “Il mio Santo Stefano inizia così. Il vostro?”, mentre a Pesaro veniva ucciso dalla ‘ndrangheta il fratello di un collaboratore di giustizia e il Catanese doveva fare i conti con il terremoto. “Se la sinistra e i ...

Intervista a Gianfranco Rotondi : “Governo cadrà - Salvini spaccherà M5S. Ma l’Italia è democristiana” : Intervista a Gianfranco Rotondi che ha lanciato un nuovo progetto: fa rinascere la Democrazia Cristiana: "Non possiamo parlare di un vero e proprio ritorno della Democrazia Cristiana. Perché c'è una grande continuità tra la stagione democristiana, 1943-1994, e la politica successiva. E la continuità si vede sia alla base sia al vertice, perché l'Italia è rimasta sostanzialmente democristiana. È questo il 'sentiment' degli italiani"Continua a ...

Governo - Salvini : “Di Battista è un amico - non vedo l’ora che torni a dare il suo contributo” : “Alessandro Di Battista è un amico. Non vedo l’ora che torni a dare il suo contributo”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’ospedale Buzzi di Milano sul rientro in Italia dell’ex deputato del Movimento 5 stelle. Nelle stesse ore Di Battista ha pubblicato un video, su Facebook, annunciando il proprio ritorno (già previsto, peraltro) nel nostro Paese: “Mi vedrò subito con Luigi (Di Maio, ...

Manovra - Salvini : 'Niente miracoli ma siamo al Governo con le palle' : "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola", dice Matteo Salvini su Fb parlando della Manovra, "non sono Batman e non sono Gesù Bambino", ma "finalmente c'é un ...