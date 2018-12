Governo a rischio rimpasto Da Tria a Toninelli | i ministri in bilico

Ipotesi rimpasto di Governo : da Tria a Trenta - ecco le poltrone a rischio : ... in una tensione crescente che è culminata con le dimissioni a dicembre di Roberto Garofoli, il capo di Gabinetto del ministero dell'Economia. Garofoli si è dimesso a seguito delle critiche che gli ...

Insegnanti sostegno - Governo blocca la riforma Renzi e riparte da zero. Ma a gennaio è rischio cortocircuito : Indietro tutta: la riforma del sostegno cambia di nuovo. La Buona scuola dei governi Renzi-Gentiloni aveva preparato una piccola rivoluzione; il governo Lega-M5s ha detto che è tutto da rifare. O meglio: il testo sarà rivisto, perché non convinceva famiglie e associazioni. In futuro si programma una riforma più soft, che lascia comunque alle scuole la decisione sul numero di ore da assegnare per ogni ragazzino, guardando più al contesto ...

Ecotassa - Fca contro il Governo : "a rischio investimenti in Italia"/ Tassa bonus-malus - crisi su settore auto? : EcoTassa, allarme di Fca: Pietro Gorlier , resp. EMEA, , 'a rischio investimenti in Italia per la Tassa in Manovra'. Il nodo bonus-malus e la crisi auto

Il Governo a rischio crisi? "State zitti e sorridete". Ma Salvini : "Solo balle" : Che Lega e M5S si ritrovino spesso a litigare su questioni di peso è ormai cosa nota. A creare frizioni ci sono la Tav, gli imprenditori, il Tap, le inchieste sul Carroccio, Hezbollah, la legittima ...

GP Messico a rischio : il Governo ha problemi più importanti : Il popolarissimo GP del Messico potrebbe correre dei rischi. L’evento sul caratteristico e iconico circuito di Città del Messico è appena stato premiato dalla FIA come miglior GP della stagione, risconoscimento assegnato per il quarto anno consecutivo. Ma Andres Manuel Lopez Obrador è stato eletto nuovo presidente del Messico e il senatore Ana Gabriela Guevara […] L'articolo GP Messico a rischio: il governo ha problemi più ...

Boccia : "Con l'attuale manovra vi è rischio recessione. Il Governo trovi soluzioni" : Tutte misure che, per Boccia, risultano incompatibili con la crescita del Paese e una ripresa dell'economia reale.

[Il punto] Il partito del Pil si ribella al Governo. Il leader di Confindustria : c'è il rischio recessione : Non si può pensare di chiudere i cantieri mentre l'economia soffre". "Manovra spostata sulla spesa corrente" Boccia mette nel mirino la legge di Bilancio varata dall'esecutivo: "E' una manovra tutta ...

Boccia : Italia a rischio recessione - il Governo riequilibri la manovra : Lo diremo lunedì a Torino con 11 associazioni, compresa la nostra, che rappresentano 3 milioni di imprese nel Paese, un segnale - conclude - dai protagonisti dell'economia del Paese che rappresentano ...

Vulcani : da Napoli l’appello al Governo per l’introduzione nelle scuole dell’Educazione al Rischio : “Da Napoli l’appello al Governo che introduca nelle scuole l’Educazione al Rischio. Chiediamo al Governo di istituire nelle scuole italiane l’Educazione al Rischio, inserire nei curriculi questo approfondimento particolare al fine di fare veramente un discorso di prevenzione, formazione e di educazione all’ambiente”. Lo ha affermato Grazia Paolella, Presidente del Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale Resilience and Sustainability ...

Padoan : 'Governo incompetente; ora risparmi in pericolo e rischio procedura d'infrazione' : Intervenuto ieri alla Camera, il deputato del Partito Democratico Pier Carlo Padoan, ex Ministro dell'Economia e delle Finanze sotto i Governi Renzi e Gentiloni, ha espresso le sue valutazioni sui contenuti della manovra di bilancio. Ma anche sulle responsabilità di questo Governo, dopo la bocciatura definitiva da parte della Commissione Europea che ha chiesto per l'Italia l'apertura di una procedura d'infrazione per debito eccessivo. L'ex ...

Padoan : col Governo i risparmi a rischio : 17.47 "La responsabilità della procedura di infrazione è totalmente del governo attuale. Spero di non sentire più questo argomento perché è del tutto falso".Così l'ex ministro dell'Economia,Padoan, risponde alle accuse arrivate dal M5S. "Basta leggere cosa ha scritto la Commissione: nel maggio 2018 tutte le condizioni erano rispettate". "Il governo sta impoverendo il Paese e ...

La Ue boccia la manovra. Moscovici : «Il Governo italiano parla e spread sale» Cosa può succedere ora|Rischio sanzioni : Il commento del commissario Ue agli Affari economici sulla manovra economica di Roma. «Salvini? Non è un eroe, non è eroico per niente»