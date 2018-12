Gli Champs-Elysée raccontano il discontento di Macron

Francia - Laporte si scaGlia contro il ct Deschamps : “Ecco perché non mi convoca” : In un’intervista rilasciata a EitB, il difensore del City Aymeric Laporte ha attaccato il ct della Francia Deschamps accusandolo di non convocarlo per motivi personali: “Non è una scelta tecnica, ma è una questione personale. perché non vengo convocato dovreste chiederlo a lui: non credo sia per motivi sportivi. Io contro di lui non ho nulla e gli porto massimo rispetto, ma non lo chiamerò mai. Se dovessi farlo comunque non lo ...