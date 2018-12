Gli auguri di Pigliaru per l' anno nuovo | ' Una Sardegna ogni giorno migliore'

Buon capodanno 2019 e felice anno nuovo : immagini/gif per Gli auguri da condividere gratis : Arriva la fine del 2018 e l'inizio di un nuovo anno che tutti sperano sia ricco di gioie ed emozioni. In tantissimi in queste ore si scambieranno messaggi di auguri, utilizzando il proprio...

Discorsi di Capodanno - Grillo conferma il contromessaggio. Anche Salvini farà Gli auguri. Di Maio e Di Battista spostano al primo : C'era un tempo in cui l'ultimo giorno dell'anno era consacrato, nel mondo politico, al discorso del capo dello Stato. Con gli altri leader in rigoroso silenzio. Poi ha cominciato Beppe Grillo a tentare una controprogrammazione rispetto al discorso del presidente della ...

Lazio - Immobile re dei bomber in Serie A. E lui fa Gli auguri ai militari : Un anno nel segno di Ciro Immobile. Nessuno ha segnato come il bomber della Lazio nel 2018 in Serie A: ben 23 volte. Un primato netto, con due lunghezze di vantaggio su Icardi, con cui il centravanti ...

31 Dicembre - vigilia di Capodanno : ecco le piu' belle immagini per fare Gli auguri : Il 2018 si sta per concludere e in molti vorranno augurare un buon fine anno ai propri amici e parenti. In questa pagina avete a disposizione una nutrita raccolta di immagini, pensate per fare gli...

Notte di Capodanno 2018/2019 - Buona Vigilia : ecco le FRASI e CITAZIONI più belle e significative per Gli auguri di Felice Anno Nuovo su Facebook e WhatsApp : Arriva la Notte di CapodAnno 2018! Il 2018 si congeda, è arrivato il momento di accogliere un Nuovo Anno, il 2019 è già alle porte! E’ tempo di fare gli auguri propiziatori per un “Buon 2019“, “Buon Anno Nuovo” o “Felice Anno Nuovo” alle persone care: su social e app come Facebook e WhatsApp saremo bombardati di immagini, FRASI e video di auguri. Per l’occasione proponiamo di seguito una selezione ...

Notte di Capodanno 2018/2019 - Buona Vigilia : ecco i VIDEO più divertenti e significativi per Gli auguri di Felice Anno Nuovo su Facebook e WhatsApp : Arriva la Notte di CapodAnno 2018! Salutiamo il 2018, il 2019 è già alle porte! E’ il momento di fare gli auguri propiziatori per un “Buon 2019“, “Buon Anno Nuovo” o “Felice Anno Nuovo” alle persone care: su social e app come Facebook e WhatsApp saremo bombardati di immagini, frasi e VIDEO di auguri. Per l’occasione proponiamo di seguito una selezione dei VIDEO più simpatici e significativi da ...

Notte di Capodanno 2018/2019 - Buona Vigilia : ecco le IMMAGINI e le GIF più belle per Gli auguri di Felice Anno Nuovo su Facebook e WhatsApp : 1/67 ...

Nuovo album di Gianna Nannini nel 2019 - Gli auguri di buon anno della rocker che porterà i fan in studio : Conclusa l'esperienza di Amore Gigante, portata nei palazzetti e nei teatri all'aperto per un intero anno, un Nuovo album di Gianna Nannini si prepara a debuttare nel 2019. La rocker senese è da tempo a lavoro su musica inedita, come dimostrano le tante foto e clip apparse sui suoi canali social negli ultimi mesi che la ritraggono in studio insieme a colleghi musicisti in cerca di ispirazione per il Nuovo lavoro. E per concludere l'anno, ...

Fare la differenza con Gli auguri di buon anno 2019 su WhatsApp con video - GIF - frasi e immagini : Non poteva certo mancare il nostro contributo per tutti coloro che intendono Fare la differenza con gli auguri di buon anno 2019 tramite app come WhatsApp e Facebook, condividendo coi lettori di OptiMagazine una selezione di video, GIF, frasi e immagini che inevitabilmente faranno la differenza nelle prossime ore. La soluzione migliore è sempre farli di persona, senza mettere mai da parte l'interazione diretta tra le persone, ma in alcune ...

Con Gli auguri c'è l'attacco al sindaco : ... conclude, «e mi piacerebbe che anche gli esponenti della Lega locale, anziché fare politica in questo modo triste e frutto di poco impegno, iniziassero a lavorare collaborando alla soluzione dei ...

Ferrari : Gli auguri per il futuro alle porte : Dalla Ferrari gli auguri per il Nuovo Anno, con lo sguardo al futuro e una riflessione sul 2018, segnato dalla morte a luglio di Sergio Marchionne. “Quello che si sta per chiudere è stato un anno di profondi cambiamenti per la Ferrari. Uno, indubbiamente, ha causato un grande dolore: la scomparsa di Sergio Marchionne ha […] L'articolo Ferrari: gli auguri per il futuro alle porte sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Benedetta Mazza dimentica Stefano Sala e fa Gli auguri a Jane Alexander : Jane Alexander compie gli anni: il messaggio speciale di Benedetta Mazza La terza edizione del Grande Fratello Vip è finita da qualche settimana, ma alcuni concorrenti continuano a riscuotere un grandissimo successo, compresi gli amori nati tra le mura della Casa più spiata dagli italiani. Oggi 28 dicembre è un giorno speciale per Jane Alexander: l’attrice compie 46 anni e ha ricevuto una bella sorpresa dal fidanzato Elia Fongaro. Tanti i ...

Buon Natale da «Vanity Fair» : Gli auguri ve li cantano le star : Elisa con le orecchie da elfo. Le attrici Matilde Gioli, Euridice Axen e la cantante Levante con un alberello decorato sulla testa. Matilda De Angelis, Chiara Francini, Tommaso Paradiso e i Negramaro trasformati in renne e Malika Ayane e Carl Brave in versione Santa Claus. Nel video qui sopra, tra un’incursione (anche) di The Jackal, Terry Gilliam e Miriam Leone, ne vedrete (e sentirete) davvero delle belle. Per augurarvi infatti Buon ...

YouTube fa Gli auguri di Natale con un video senza chiedere il permesso all’autore : fonte: YouTube/Hevesh5) YouTube ha augurato buon Natale agli utenti twittando un video che ha ottenuto più di 250mila visualizzazioni in breve tempo, ma senza attribuirlo al vero autore. L’utilizzo del filmato, in cui un gioco di domino crea la scritta merry Christmas, ha creato polemica tra gli utenti di Twitter. That moment when everything falls into place. Merry Christmas! pic.twitter.com/g43Ph7RMUd — YouTube (@YouTube) 25 dicembre ...