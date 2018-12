Giulia De Lellis e il riferimento alle corna del maggio 2018 FOTO

Uomini E Donne : Gemma Galgani e Giulia De Lellis saranno in prima serata con il serale! Ecco il loro ruolo : Sono settimane che grazie al settimanale Chi sappiamo dell’arrivo in prima serata di Uomini e Donne. Ieri notte Davide Maggio ha svelato che nel serale del programma mariano ci saranno anche Gemma Galgani e... L'articolo Uomini E Donne: Gemma Galgani e Giulia De Lellis saranno in prima serata con il serale! Ecco il loro ruolo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis con una foto conferma che Andrea Damante le ha fatto le corna! Guarda La FOTO : Giulia De Lellis ieri si è sentita una regista di Netflix e su Instagram ha caricato circa 300 Storie (una per ogni giorno dell’anno) per ripercorrere questo 2018 giunto ormai al termine. Arrivata a... L'articolo Giulia De Lellis con una FOTO conferma che Andrea Damante le ha fatto le corna! Guarda La FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne serale - Gemma Galgani e Giulia De Lellis nel cast : Dopo avervi svelato in anteprima la presenza di Valeria Marini, oggi possiamo aggiungere nuovi particolari in merito al serale di Uomini e donne che approderà su Canale 5 tra gennaio e febbraio. Come scrive il sito di Davide Maggio, infatti, nel cast ci saranno anche due volti molto noti al pubblico della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Si tratta di Giulia De Lellis e di Gemma Galgani. La corteggiatrice storica di Andrea Damante ...

Giulia De Lellis fa il bilancio del 2018 - iniziato con Damante e finito con Irama : In un lungo post su Instagram, la fidanzata di Irama ha ripercorso il 2018, fatto di gioie, di dolori, di momenti...

Giulia De Lellis ‘Le corna fanno dimagrire’ e a sorpresa conferma i tradimenti : Ad aprile del 2018 una delle coppie più amate di Uomini e Donne e dei social network è scoppiata: Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. Ora lei ha voltato pagina ed è tornata a sorridere e amare tra le braccia di Irama, il vincitore di Amici, ma per mesi non si è fatto altro che parlare delle fine della storia con Damante. Molte le voci che si rincorrevano sul perché della rottura, tra cui spiccavano insistenti quelle su un ...

Giulia De Lellis dopo mesi di silenzi conferma di aver subito tradimenti dal suo ex Andrea Damante : A distanza di mesi Giulia De Lellis conferma i tradimenti di Andrea Damante, postando una foto sulle storie di instagram La storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è finita da un pezzo, ma nessuno dei due ha mai voluto parlare dei motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione. Ora, a distanza di qualche ora dalle prime dichiarazioni del Dj veronese, arriva anche una sorte di ammissione di tradimento da parte della web ...

Guess My Age : Papi riparte con Giulia De Lellis e Marco Carta : Enrico Papi Tra i programmi più riconoscibili di Tv8 c’è Guess My Age – Indovina l’età: l’access prime time, condotto da Enrico Papi, troverà così spazio in palinsesto anche nel 2019 e tornerà in onda proprio nel primo giorno del nuovo anno. Com’è capitato ad agosto scorso, le prime nove puntate del 2019 vedranno l’intervento di alcuni vip. Mara Maionchi, Alda D’Eusanio, Giulia De Lellis (in attesa di approdare al serale di Uomini e Donne), ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis - lui la ignora divertendosi con Ignazio Moser : Andrea Damante risponde a Giulia De Lellis? La reazione dell’ex tronista Cosa sta succedendo a Giulia De Lellis e Andrea Damante? Dopo l’ultima intervista di quest’ultimo e le frecciatine della fashion blogger lanciate attraverso Instagram, molti si sono chiesti se avranno mai un confronto diretto. Ci dispiace deludere tutti, ma Andrea ha deciso di non […] L'articolo Andrea Damante e Giulia De Lellis, lui la ignora ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova ancora insieme? Parla Giulia De Lellis : Giulia De Lellis svela un retroscena su Luca Onestini e Ivana Mrazova Continua il silenzio social per una delle coppie più amate del Grande Fratello Vip, ovvero quella formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa di Cinecittà e, una volta fuori, si sono lasciati andare all’amore e alla passione. Nelle ultime ore sui social un’indiscrezione ha messo in allarme i fan: Luca Onestini e Ivana ...

Giulia De Lellis avrebbe confermato il tradimento di Damante : 'Le corna fanno dimagrire' : Andrea Damante ha davvero tradito Giulia De Lellis? È questa la domanda che si sono posti i numerosi fan della coppia quando hanno saputo della rottura tra i due ragazzi, le cui motivazioni non sono mai state rivelate pubblicamente dai diretti interessati. Poche ore fa, tra le tante "Stories" che ha postato su Instagram per trarre un bilancio sul suo 2018, l'influencer pare aver confermato l'infedeltà dell'ex fidanzato, scrivendo la seguente ...

Andrea Damante : "Ho pianto per Giulia De Lellis quando è finita la nostra storia" : Confessioni private di Andrea Damante al settimanale 'F', in edicola questa settimana. Il deejay veronese, che è tornato, da qualche mese, single, dopo la rottura con Giulia De Lellis, ha rivelato, per la prima volta, quando ha pianto recentemente:prosegui la letturaAndrea Damante: "Ho pianto per Giulia De Lellis quando è finita la nostra storia" pubblicato su Gossipblog.it 30 dicembre 2018 06:48.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani nel cast di Uomini e Donne di Sera : Uomini e Donne in prima Serata: Giulia De Lellis e Gemma Galgani nel cast Fervono i preparativi per il Serale di Uomini e Donne, uno dei programmi di punta di Canale 5 che ha fatto della collocazione pomeridiana quotidiana, nel corso di 23 anni, la sua caratteristica distintiva. La padrona di casa Maria De Filippi è pronta a portare Uomini e Donne in prima Serata con le scelte che riguarderanno i protagonisti del Trono Classico: Andrea Cerioli, ...

Giulia De Lellis è stata tradita da Andrea Damante : la conferma : Giulia De Lellis rompe il silenzio e parla per la prima volta del tradimento di Andrea Damante: la confessione inaspettata L’anno sta per finire e Giulia De Lellis, come tutti, ha voluto fare un bilancio del suo per poi condividere tutto con i suoi follower. Per raccontare i momenti più importanti e intensi del 2018, […] L'articolo Giulia De Lellis è stata tradita da Andrea Damante: la conferma proviene da Gossip e Tv.

BOOM! Giulia De Lellis e Gemma al serale di Uomini e Donne : Gemma e Giulia Grandi feste alla corte di Maria De Filippi. Fervono i preparativi per l’inedito serale di Uomini e Donne che porterà, come DM anticipato, tronista e corteggiatori nel prime time di Canale 5. Ciascuna scelta si presenterà come un evento in grande stile, curato nei dettagli e raccontato in tutte le sue sfumature. Paura, ansia, dubbio, gioia; ogni sensazione ed emozione dei protagonisti delle storie di Uomini e Donne saranno ...