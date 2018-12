Giulia De Lellis dopo mesi di silenzi conferma di aver subito tradimenti dal suo ex

Guess My Age : Papi riparte con Giulia De Lellis e Marco Carta : Enrico Papi Tra i programmi più riconoscibili di Tv8 c’è Guess My Age – Indovina l’età: l’access prime time, condotto da Enrico Papi, troverà così spazio in palinsesto anche nel 2019 e tornerà in onda proprio nel primo giorno del nuovo anno. Com’è capitato ad agosto scorso, le prime nove puntate del 2019 vedranno l’intervento di alcuni vip. Mara Maionchi, Alda D’Eusanio, Giulia De Lellis (in attesa di approdare al serale di Uomini e Donne), ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis - lui la ignora divertendosi con Ignazio Moser : Andrea Damante risponde a Giulia De Lellis? La reazione dell’ex tronista Cosa sta succedendo a Giulia De Lellis e Andrea Damante? Dopo l’ultima intervista di quest’ultimo e le frecciatine della fashion blogger lanciate attraverso Instagram, molti si sono chiesti se avranno mai un confronto diretto. Ci dispiace deludere tutti, ma Andrea ha deciso di non […] L'articolo Andrea Damante e Giulia De Lellis, lui la ignora ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova ancora insieme? Parla Giulia De Lellis : Giulia De Lellis svela un retroscena su Luca Onestini e Ivana Mrazova Continua il silenzio social per una delle coppie più amate del Grande Fratello Vip, ovvero quella formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa di Cinecittà e, una volta fuori, si sono lasciati andare all’amore e alla passione. Nelle ultime ore sui social un’indiscrezione ha messo in allarme i fan: Luca Onestini e Ivana ...

Giulia De Lellis avrebbe confermato il tradimento di Damante : 'Le corna fanno dimagrire' : Andrea Damante ha davvero tradito Giulia De Lellis? È questa la domanda che si sono posti i numerosi fan della coppia quando hanno saputo della rottura tra i due ragazzi, le cui motivazioni non sono mai state rivelate pubblicamente dai diretti interessati. Poche ore fa, tra le tante "Stories" che ha postato su Instagram per trarre un bilancio sul suo 2018, l'influencer pare aver confermato l'infedeltà dell'ex fidanzato, scrivendo la seguente ...

Andrea Damante : "Ho pianto per Giulia De Lellis quando è finita la nostra storia" : Confessioni private di Andrea Damante al settimanale 'F', in edicola questa settimana. Il deejay veronese, che è tornato, da qualche mese, single, dopo la rottura con Giulia De Lellis, ha rivelato, per la prima volta, quando ha pianto recentemente:prosegui la letturaAndrea Damante: "Ho pianto per Giulia De Lellis quando è finita la nostra storia" pubblicato su Gossipblog.it 30 dicembre 2018 06:48.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani nel cast di Uomini e Donne di Sera : Uomini e Donne in prima Serata: Giulia De Lellis e Gemma Galgani nel cast Fervono i preparativi per il Serale di Uomini e Donne, uno dei programmi di punta di Canale 5 che ha fatto della collocazione pomeridiana quotidiana, nel corso di 23 anni, la sua caratteristica distintiva. La padrona di casa Maria De Filippi è pronta a portare Uomini e Donne in prima Serata con le scelte che riguarderanno i protagonisti del Trono Classico: Andrea Cerioli, ...

Giulia De Lellis è stata tradita da Andrea Damante : la conferma : Giulia De Lellis rompe il silenzio e parla per la prima volta del tradimento di Andrea Damante: la confessione inaspettata L’anno sta per finire e Giulia De Lellis, come tutti, ha voluto fare un bilancio del suo per poi condividere tutto con i suoi follower. Per raccontare i momenti più importanti e intensi del 2018, […] L'articolo Giulia De Lellis è stata tradita da Andrea Damante: la conferma proviene da Gossip e Tv.

BOOM! Giulia De Lellis e Gemma al serale di Uomini e Donne : Gemma e Giulia Grandi feste alla corte di Maria De Filippi. Fervono i preparativi per l’inedito serale di Uomini e Donne che porterà, come DM anticipato, tronista e corteggiatori nel prime time di Canale 5. Ciascuna scelta si presenterà come un evento in grande stile, curato nei dettagli e raccontato in tutte le sue sfumature. Paura, ansia, dubbio, gioia; ogni sensazione ed emozione dei protagonisti delle storie di Uomini e Donne saranno ...

ANDREA DAMANTE ANCORA INNAMORATO DI Giulia DE LELLIS? / 'Quando è finita ho pianto. Non mi accontento dopo...' : ANDREA DAMANTE è ANCORA INNAMORATO di GIULIA De LELLIS? ANCORA single, l'ex tronista ammette: 'non mi accontento. Quando ci siamo lasciati ho pianto'.

Andrea Damante - presunta frecciatina a Giulia De Lellis e Irama : 'Sposalo' : Giulia De Lellis è felicissima accanto ad Irama, ma gli appassionati di gossip non perdono occasione per tirare in ballo il suo ex Andrea Damante in ogni circostanza. L'altra sera, per esempio, il dj ha pubblicato una strana "Stories" su Instagram che, secondo alcuni, altro non era che la risposta velenosa ad un video che aveva condiviso poche ore prima l'influencer sul suo profilo; alla romana che intonava il brano del compagno "Vuoi ...

Giulia De Lellis e Irama : Andrea Damante ironizza su di loro? : Andrea Damante lancia una frecciatina a Giulia De Lellis e Irama? Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ufficialmente finita da qualche mese, ma continuano le frecciatine sui social. L’influencer ha deciso di voltare completamente pagina e sta vivendo la sua nuova storia d’amore con Irama. In una Instagram Stories Giulia De Lellis ha pubblicato la canzone del cantautore, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ...

Giulia De Lellis e Irama sempre più uniti : lo strano gesto di Andrea Damante : Giulia De Lellis e Irama sempre più uniti: Andrea Damante manda una frecciatina? Giulia De Lellis e Irama sono sempre più uniti. I due hanno svelato al pubblico di essere una coppia da poco, eppure sembra proprio che tra loro ci sia già un sentimento molto profondo. Nel frattempo, alcuni fan dell’ex corteggiatrice di Uomini […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama sempre più uniti: lo strano gesto di Andrea Damante proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis presente al Festival di Sanremo : sarà con Irama : Il 2019 si preannuncia decisamente ricco di eventi e appuntamenti per la bella Giulia De Lellis, tra le protagoniste più amate di Uomini e Donne. La bella Giulia, ad oggi continua ad essere uno dei volti maggiormente popolari della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi e sui social è diventata una vera e propria star con oltre tre milioni e mezzo di persone che la seguono. E come vi dicevamo, il prossimo febbraio, Giulia sbarcherà anche a ...

Giulia De Lellis e Irama/ Video - sui social arriva la proposta : 'Vuoi sposarmi?' : Giulia De Lellis e Irama sono sempre più felici ed innamorati come dimostrano i Video pubblicati su Instagram dove i due sono delle vere e proprie web star