Giovane scomparso da Cavaglià | vettura trovata a Oropa

Trovato cadavere in un canale a Venezia - si teme sia il Giovane rugbista scomparso : Un corpo senza vita in avanzato stato di decomposizione è stato riTrovato in un canale a Mira (Venezia). Si teme possa trattarsi dell'universitario e campione di rugbie scomparso da Mira un mese fa, Henry Kazim. Il diciannovenne si era allontanato da casa lasciando ai suoi un messaggio allarmante in cui chiedeva 'perdono'. Notizie certe arriverano dall'autopsia.Continua a leggere

Mira - cadavere nel canale - potrebbe essere il Giovane rugbista scomparso : Mira - Tragico rinvenimento questa mattina: è stato avvistato un corpo senza vita in un canale a Mira. E' il canale che costeggia via Argine Sinistro. Un passante lo ha notato...

Trovato morto vicino alla baita presa in affitto il Giovane scomparso nel Comasco da settimane : Il giallo della scomparsa di Mattia Mingarelli, 30enne di Albavilla, Como,, ha avuto un tragico epilogo nella serata di oggi: il suo corpo senza vita è stato Trovato in un bosco della Valmalenco, a ...

Sondrio - il caso del Giovane scomparso Mattia Mingarelli trattato a 'Chi l'ha visto?' : In una recente puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Emily De Cesare si è occupata del caso di scomparsa di Mattia Mingarelli (30 anni). Il giovane è sparito dalle montagne di Valmalenco in provincia di Sondrio. Come ha spiegato l'inviato di 'Chi l'ha visto?' Paolo Andriolo, quella del Mingarelli è una scomparsa misteriosa proprio per le modalità. Infatti, inizialmente si pensava che Mattia fosse un escursionista che si era perso ...

Sondrio : Giovane scomparso a Valmalenco - ricerche in corso : Milano, 11 dic. (AdnKronos) - Nessuna traccia di Mattia Mingarelli, 30enne rappresentante di commercio residente a Albavilla (Como), scomparso tra il 7 e l'8 dicembre scorso nel comune di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, dove si trovava per trascorrere il weekend. Il procuratore di Son

Fine delle speranze : trovato morto il Giovane scomparso a Capoterra : Il tragico ritrovamento del corpo senza vita di Matteo Pireddu, 30 anni, nelle campagne del paese, vicino al frantoio di...

Giovane scomparso in Sila - gli amici : “Era un amante della vita e della natura” : Proseguono incessanti le ricerche di Marco Aidala, scomparso venerdi’ scorso nei pressi del Lago Ampollino, in Sila. Le operazioni sono condotte da vari corpi e reparti delle forze dell’ordine quali carabinieri, anche forestali, vigili del fuoco, unita’ cinofile delle fiamme gialle e soccorso alpino italiano intervenuti, subito dopo essere stati allertati dai familiari del Giovane agronomo, con l’ausilio dei nuclei ...

Tommi Ciriaci - scomparso da tre giorni Giovane papà/ Ultime notizie Filottrano : task force per trovarlo - IlSussidiario.net : Tommi Ciriaci, scomparso da Filottrano da tre giorni giovane papà: task force per trovare il 21enne. Le Ultime notizie sulle indagini

Giovane papà scomparso da giorni - l'appello disperato della famiglia di Tommi : Non si hanno più notizie di Tommi Ciriaci, 21enne di Filottrano, scomparso da venerdì, nonostante le ricerche di carabinieri...