Giorgio Manetti e Anna Tedesco di nuovo insieme?! Eccoli in una serata Scopri cosa è

Uomini e donne - Giorgio Manetti presenta la nuova fidanzata e annuncia : ‘Conviviamo’ : “Con lei sto molto bene, mi rende felice. Innamorato a questa età è una parola grossa… Conviviamo. Va benissimo: è migliore del matrimonio”. Con queste parole Giorgio Manetti, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, ufficializza la storia d’amore con la sua nuova compagna, benché preferisca non rivelarne il nome. LEGGI: Uomini e donne, Giorgio Manetti torna in tv: ‘Maria De Filippi sa tutto’ Giorgio Manetti ...

