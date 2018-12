Giorgia Meloni - immigrazione e Global Compact : "Il voto incomprensibile di Lega e M5s" : immigrazione e Global Compact. La denuncia, durissima, di Giorgia Meloni contro il governo arriva la domenica mattina. La leader di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, scrive: "Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla manovra che chiedeva al Governo di non versare sol

Giorgia Meloni e Desirée Mariottini - rabbia italiana : "Era vergine - dove sono ora quelli che la infangavano?" : La morte di Desirée Mariottini, la ragazzina di Cisterna di Latina drogata, stuprata e uccisa da un branco di spacciatori africani mentre era in cerca di una dose nel quartiere San Lorenzo di Roma, a fine ottobre, ha sconvolto l'Italia. Una storia di degrado sociale e privato su cui tanti hanno spec

Lele Mora presidente del partito Union Cattolica - l'appello a Giorgia Meloni : Fermi tutti: Lele Mora scende in campo. Lo annuncia a I Lunatici di Rai Radio 2: è stato infatti nominato nelle ultime ore presidente del partito Unione Cattolica. "È una novità. Abbiamo visto che tutti gli altri partiti hanno promesso di tutto prima di salire al Governo e poi invece hanno tolto di

Manovra - Giorgia Meloni durissima : "Sovranismo tradito - un testo di sinistra" : Come è noto, a Giorgia Meloni la Manovra del governo gialloverde non è piaciuta, affatto. E in un video, la leader di Fratelli d'Italia, non lesina critiche a M5s e Lega. "Una Manovra sovranista - afferma la Meloni - avrebbe previsto un deciso taglio delle tasse. Invece questa è una Manovra in conti

Manovra - Giorgia Meloni : 'Il taglio del contributo pubblico all'editoria è un suicidio del governo' : Caro direttore, come giustamente sottolinea da giorni Libero , questa Manovra economica sconclusionata, tutta tasse e dilettantismo, contiene una vera e propria follia nella follia . Mi riferisco al ...

Giorgia Meloni : "Alessandra Mussolini è cattiva. La Boschi? Lupo travestito da agnello" : Senza peli sulla lingua. Giorgia Meloni si racconta a Belve e non nasconde tutta la sua antipatia per Alessandra Mussolini. Da anni alleate, le due non si sopportano, con la leader di Fratelli d’Italia che ha rincarato la dose in occasione dell’ospitata nel programma condotto da Francesca Fagnani. “C’è abbastanza inimicizia, non ho grande stima del personaggio. Tende ad essere abbastanza cattiva gratuitamente, con le donne, una cosa ...

Giorgia Meloni : 'Quando è morto mio padre non ho provato niente'/ Video : 'ha fatto di tutto per non farsi...' : Giorgia Meloni si racconta a Francesca Fagnani per il ciclo «Le Belve» svelando inediti dettagli sul rapporto con il padre e il compagno Andrea.

Giorgia Meloni : "Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene - quando morì non provai nulla" : Suo padre l'ha ferita quando era bambina, al punto che alla notizia della sua morte ha reagito "con indifferenza". Giorgia Meloni racconta il suo dolore di figlia nell'intervista a Francesca Fagnani per il ciclo "Le Belve" andata in onda ieri sera su Nove."Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene, stimare. Faccio fatica a dire che era una brava persona". quando morì di leucemia, qualche anno fa, prosegue la leader di Fratelli ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : 'Moscovici - vieni in Senato a spiegarci' : Che si tratti del premier Giuseppe Conte ? Del ministro dell'Economia Giovani Tria? O di quello 'ombra' ravveduto sulla via dell'Unione europea, Paolo Savona ? No, peggio. Molto peggio. Il ...

Giorgia Meloni risponde a Jovanotti e canta "L'ombelico del mondo" : Jovanotti canta Giorgia Meloni e Giorgia Meloni canta Jovanotti. Una polemica, musicale, nata a distanza: partita negli studi di 'Propaganda Live', il programma in onda tutti i venerdì e condotto da ...

Giorgia Meloni e la tombola sovranista di Natale : indovinate chi è 'O Mbriaco... : ... si colora con la tombolata sovranista, con i numeri della smorfia napoletana riadattati all'attualità politica. La festa è stata anche l'occasione per il partito di Giorgia Meloni di lanciare una ...