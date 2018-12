Giappone | manca forza lavoro | il governo ' chiama' 340 mila immigrati

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : i favoriti. Kobayashi vuole riportare il titolo in Giappone ma le insidie non mancano : Ryoyu Kobayashi: si parte da qui inevitabilmente per elencare la lista dei favoriti della Tournèe dei 4 Trampolini 2018-2019. Quattro vittorie finora in Coppa del Mondo, una leadership incontrastata in questa prima parte di stagione, una forma strepitosa e una grande fiducia nei propri mezzi. Ci sono tutte le componenti per trasformare il Giapponese nel grande favorito. Kobayashi proverà a riportare la Tournèe in Giappone ventuno anni dopo ...