Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle ospite dall' amica Mara Venier commuove il pubblico

(Di domenica 30 dicembre 2018), storico giornalista sportivo, torna in tv dopo tanto tempo e tocca il cuore dei telespettatori., infatti, è statoin Rai a Domenica In, nel salotto dell'ed è apparso in, provato dal morbo di Parkinson., collega a Domenica In nei decenni passati e caradel telecronista, ha salutato calorosamente e abbracciato, provocando la commozione delin studio e a casa. Laha coinvoltonella lettura dell'oroscopo e quando si è arrivati a parlare del suo segno zodiacale, il toro, lui ha detto:Sono contento di quello che ho fatto nella vita, ora mi manca di fare bene gli ultimi 50 metri.lo ha incoraggiato affermando che gli spettano ben più di 50 metri. I due a quel punto si sono abbracciati e baciati, ripetendosi di volersi ...