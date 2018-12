Germana Giacomelli | mamma d’Italia | 121 figli e un cuore enorme

vanityfair

: #OMRI2018 Gli insigniti dal Presidente #Mattarella: Germana #Giacomelli, 71 anni (Craviana - MN), Commendatore dell… - Quirinale : #OMRI2018 Gli insigniti dal Presidente #Mattarella: Germana #Giacomelli, 71 anni (Craviana - MN), Commendatore dell… - MartaScattoni : RT @Quirinale: #OMRI2018 Gli insigniti dal Presidente #Mattarella: Germana #Giacomelli, 71 anni (Craviana - MN), Commendatore dell'Ordine a… - Bald_Ari : RT @Quirinale: #OMRI2018 Gli insigniti dal Presidente #Mattarella: Germana #Giacomelli, 71 anni (Craviana - MN), Commendatore dell'Ordine a… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) La vita di, 71 anni, si divide in due fasi: prima e dopo i. Trentatré anni fa, quando ha iniziato prendere in affidamento bambini dai tribunali per minorenni, dine aveva già messi al mondo quattro, ma qualcosa non andava: «Avevo un negozio di scarpe, mio marito possedeva due panifici, non sapevo come spendere i soldi», ha raccontato di recente al Corriere della Sera. «Non mi mancava nulla, eppure mi sentivo priva di tutto. Ero in perenne attesa di qualcosa che desse un senso alla mia vita».LEGGI ANCHEIl nuovo status symbol? Avere moltiha cercato quel senso con tutta sé stessa e lo ha trovato nell’altruismo: aiutare gli altri, in modo particolare bambini reduci da situazioni difficili. Sono più di tre decenni che ne accoglie a getto continuo nella sua grande casa di Cavriana, in provincia Mantova: ad oggi, laha 121 ...