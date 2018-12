Frontale sul viadotto Soleri di Cuneo | una persona incastrata tra le lamiere

Frontale sul ponte Po a Saluzzo : tre codici verdi : Il ponte sul Po a Saluzzo questa mattina, mercoledì 26 dicembre, è stato teatro di uno scontro Frontale. Due le auto coinvolte: a bordo di un mezzo viaggiava una coppia e nell'altro una persona da ...

Rosarno - incidente Frontale sull’A2 tra pullman e auto : muoiono Rocco Garzo e Carmela Teresa Ditto : Scontro frontale sull'A2 allo svincolo per Rosarno, dove Rocco Garzo e Carmela Teresa Ditto, marito e moglie di Seminara, sono morti in un terribile incidente stradale che ha coinvolto la loro auto e un pullman. I coniugi sono morti sul colpo, i vigili del fuoco hanno estratto i loro corpi senza vita dalle lamiere.Continua a leggere

Incidente Frontale tra due auto sul ponte di Brivio - sul posto anche l'eliambulanza : L'elisoccorso atterrato nei pressi di Brivio Brivio - Incidente frontale tra due auto, questa sera, martedì 25, sul ponte di Brivio. Sarebbero sei le persone rimaste coinvolte nell'Incidente avvenuto ...

Auto contromano sulla statale - tragico Frontale a Sondrio : sei morti - 5 giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Sondrio - contromano sulla Statale : 6 morti in Frontale/ Ultime notizie - prefetto 'lutto cittadino nella Valle' : Sondrio, auto contromano sulla Statale 38: sei morti. Ultime notizie, tremendo scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera, le vittime.

Sondrio - auto contromano sulla statale 38 : sei persone muoiono in un Frontale : Sei persone sono morte rimanendo coinvolte in un terribile incidente avvenuto in provincia di Sondrio. Lo scontro frontale è accaduto ieri sera lungo la statale 38 dello Stelvio, in Valtellina, in territorio di Cercino, provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni un’auto avrebbe imboccato contromano l’innesto della provinciale Valeriana con la variante di Morbegno, percorrendo 500 metri e scontrandosi con un’altra ...

Auto contromano sulla statale - drammatico Frontale a Sondrio : sei morti - cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Auto contromano sulla statale - drammatico Frontale a Sondrio : sei morti - cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Sondrio - auto contromano sulla statale : 6 morti nello scontro Frontale : Dopo lo scontro le due auto sono andate a fuoco. Le vittime sono un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni. E' successo sulla statale dello Stelvio

Auto contromano sulla statale - drammatico Frontale a Sondrio : sei morti - cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Auto contromano sulla statale - drammatico Frontale a Sondrio : morti cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Napoli - scontro Frontale sul raccordo Vomero-Pianura : centauro in ospedale e traffico in tilt : Incidente frontale sul raccordo Vomero-Pianura, a Napoli, dove si sono scontrati un'auto e uno scooter all'altezza dello svincolo su via Epomeo. L'episodio è avvenuto intorno alle 8.15 di questa ...

Incidente Frontale tra due auto sull'Amalfitana : traffico in tilt : Paura, nella tarda mattinata di oggi, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, dove - riporta Il Vescovado - due automobili , Fiat Stilo e Grande Punto, si sono scontrate frontalmente per colpa di un ...

Grottammare - Frontale sulla Valtesino. Due persone in ospedale : Grottammare E' di due feriti, una donna di 41 anni e un uomo di 49, il bilancio di uno scontro frontale avvenuto attorno alle 18.30 lungo la Valtesino in territorio di Grottammare. L'incidente è ...