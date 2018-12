Foggia Verona 2-2 LIVE | risultato in diretta Pareggio di Gerbo

DIRETTA Foggia Verona / Risultato live 1-2 - info streaming video Dazn : Lee in gol prima della pausa - Serie B - : DIRETTA FOGGIA VERONA streaming video Dazn : probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie B per la 19giornata.

Diretta Foggia-Verona : il match odierno sarà visibile in live-streaming su Dazn : Oggi, alle 12:30, il Foggia di Pasquale Padalino scenderà in campo per affrontare il Verona di Fabio Grosso. Il match valido per la 19esima giornata di campionato si disputerà allo stadio Pino Zaccheria. I rossoneri, arrivano al match odierno reduci dalla sconfitta per 3-0 contro il Perugia. I gialloblu, invece, sono reduci dalla vittoria per 4-0 contro il Cittadella, partita vinta grazie alla splendida tripletta di Gianpaolo Pazzini e al gol di ...