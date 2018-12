Focus Neve – Meteo San Silvestro

Allerta Meteo - Focus sulla neve di stasera al Nord : si imbiancheranno anche Milano e Torino. Tutti i dettagli sugli accumuli : Allerta Meteo – Una bassa pressione, l’ennesima in questo dinamico dicembre, si è già scavata in prossimità del Golfo del Leone e si porterà via via verso il Golfo Ligure entro sera. L’immagine barica sopra, evidenzia appunto la collocazione del minimo depressionario per le ore serali odierne, atteso abbordare le coste liguri occidentali. Una posizione classica per richiami di correnti molto umide meridionali in scorrimento su un cuscino ...