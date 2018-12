Fiorentina su Gabbiadini e Muriel | il colombiano potrebbe dire no al Milan

Fiorentina : Muriel-Gabbiadini per il gol : ANSA, - FIRENZE, 30 DIC - Risolvere il problema del gol: è il principale obiettivo della Fiorentina. Da qui la necessità di tornare sul mercato: i nomi più gettonati sono quelli di Luis Muriel e ...

Gabbiadini-Muriel : la Fiorentina c'è : FIRENZE - Gli uomini sono già stati individuati: adesso Corvino e Freitas devono cecare di mettere tutti pezzi del mosaico al loro post. Gabbiadini e Muriel , da tempo finiti nel mirino del dg viola, ...

Fiorentina : servono una punta e un regista - idee di mercato Gabbiadini e Viviani (RUMORS) : La Fiorentina si muoverà a gennaio (il 3 apre la sessione invernale) sul calciomercato. Si ricercano 2-3 giocatori, per arricchire la rosa che ha delle pecche oggettive. Si cerca in particolare un regista, un attaccante e, se dovesse partire Dragowski, anche un portiere di riserva esperto. Attacco: si prova per Gabbiadini con sullo sfondo la suggestione Balotelli Sono fitti da qualche settimana i contatti tra la Fiorentina ed il Southampton per ...

Fiorentina - Muriel o Gabbiadini : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina ha messo nel mirino Luis Muriel o Manolo Gabbiadini per rinforzare l'attacco e sta spingendo per l'attaccante colombiano di proprietà del Siviglia con l'italiano in alternativa.

Calciomercato : Gabbiadini ha chiesto la cessione al Southampton e la Fiorentina si frega le mani : Manolo Gabbiadini ha chiesto la cessione al Southampton e la Fiorentina sembra essere interessata all’acquisto del centravanti Manolo Gabbiadini ha le valigie pronte in vista della sessione di Calciomercato di gennaio. Il calciatore ex Napoli sta faticando a trovare ritmo in Premier League, nonostante un discreto finale di stagione nella passata edizione. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l’attaccante del Southampton ...

Fiorentina e Sampdoria su Gabbiadini? L’agente dell’attaccante ha parlato del futuro in chiave mercato : Fiorentina e Sampdoria vigili su Manolo Gabbiadini, l’attaccante interessa ai due club che vorrebbero accaparrarselo già dalla finestra di mercato di gennaio Il calciomercato sta entrando pian piano nel vivo e nelle ultime ore il nome di Manolo Gabbiadini sta rimbalzando accostato a diversi club della Serie A. L’agente, Silvio Pagliari, ha parlato a radio Kiss Kiss del futuro del proprio assistito: “Manolo dovrebbe ...