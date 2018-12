Fiorentina | Muriel-Gabbiadini per il gol

Muriel - Fiorentina o Milan? Ecco chi ha vinto il duello : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato invernale, una finestra di gennaio che si preannuncia scoppiettante con tante squadre pronte a rinforzarsi. Chi è pronto a tornare in Italia è l’ex Sampdoria Luis Muriel , l’esperienza in Spagna è giunta al termine. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse da parte del Milan, voci confermate anche da Gennaro Gattuso ma alla fine la nuova destinazione sarà ...

Fiorentina - Muriel o Gabbiadini : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina ha messo nel mirino Luis Muriel o Manolo Gabbiadini per rinforzare l'attacco e sta spingendo per l'attaccante colombiano di proprietà del Siviglia con l'italiano in alternativa.

Calciomercato - Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A : Fiorentina alla finestra : Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A già dalla finestra di mercato di gennaio, il calciatore sta faticando a trovare spazio a Siviglia Luis Muriel non riesce a trovare spazio nel Siviglia. Il calciatore colombiano ha giocato solo 116 minuti nella Liga spagnola, sovrastato dall’esplosione di Andrè Silva. Il centravanti potrebbe dunque cercare nuovi stimoli a gennaio, magari tornando in Italia. Secondo quanto appreso dal Secolo XIX, ...