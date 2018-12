Finita la lunga storia con Gerò Carraro | nuovo amore per Simona Ventura

MotoGp – Dovizioso allunga su Valentino Rossi - ma non abbassa la guardia : “non è ancora Finita” : Andrea Dovizioso e la sfida per il secondo posto con Valentino Rossi: tra consapevolezze e ambizioni il forlivese della Ducati non abbassa la guardia Il Trittico Asiatico sta per terminare: manca l’ultimo round, che andrà in scena domenica in Malesia. Impossibile, dunque, in attesa della gara di Sepang, non parlare di quanto accaduto ieri a Phillip Island. Maverick Vinales ha ritrovato la vittoria, dopo oltre un anno e mezzo di ...